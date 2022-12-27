На Украине создали комиссию по имуществу Киево-Печерской лавры

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Украинское министерство культуры создало межведомственную правительственную комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры. Об этом заявил министр Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

«Была создана межведомственная правительственная комиссия по изучению вопроса использования имущества лавры. Учитывая, что на верхней лавре соглашение заканчивается, по состоянию до того момента, пока проверка не будет завершена, такое использование делается невозможным», — сказал Ткаченко.

Проверка будет идти по вопросу правомерности использования имущества верхней лавры представителями Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), так как она находится в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Ткаченко добавил, что по другому имуществу есть соглашения, которые еще действуют и будут продолжать исполняться до завершения проверки.

В ведении Киево-Печерского заповедника находится верхняя лавра, расположенная на Лаврской улице, за ней числятся два главных храма — Трапезный и Успенский. Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. В ней расположены пещеры, действует мужской монастырь, духовная семинария и резиденция наместника лавры, а также несколько храмов. В 2013 году было заключено бессрочное соглашение на использование нижней лавры УПЦ МП.

26 декабря наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что Киево-Печерский заповедник отказался продлевать ей аренду двух главных храмов верхней лавры. Он попросил президента Владимира Зеленского не забирать у УПЦ два этих храма. Он добавил, что директор заповедника известил его, что после 31 декабря священники УПЦ больше «не имеют права переступить порог Трапезного и Успенского соборов», тогда же кончается аренда храмов.

Глава управления внешних связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Иван Зоря) сообщал, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Он пояснил, что это означает наличие юрлица, «которое может получить в пользование имущество — храмы и помещения», создав тем самым выбор для монахов и верующих, «за кем идти». Ткаченко тогда уточнил, что на данный момент речь идет только о регистрации юридического лица для монастыря, который находится в пользовании Православной церкви Украины (ПЦУ), а не о передаче ей лавры.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда отмечал, что это событие следует рассматривать в контексте «давления» властей Украины на УПЦ.