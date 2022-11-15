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В Киеве священника отстранили за песню «Звон плывет над Россией»

В Киево-Печерской лавре отстранили священника за песню «Звон плывет над Россией»
Песня прозвучала во время богослужения, когда священник отвлекся на вопросы прихожан и помазание, ее пели активисты, объяснили в лавре, заверив, что молитвы осуществляются только за Украину и ее армию. СБУ начала проверку
Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС
Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС

Священника Захария, во время богослужения которого прозвучала песня «Звон плывет, плывет над Россией», отстранили от литургий и молебнов в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил наместник лавры Павел, передает Strana.ua.

Павел в своем видеообращении отверг обвинения в «молитвах за Россию», указав, что священники лавры молятся за Украину, украинских военных и президента, упоминая в молитвах только предстоятеля УПЦ Онуфрия. В лавре проведут духовный собор, которая изучит инцидент и определит, «кому из лаврских обитателей еще нужно донести, что Украина сейчас переживает трагические события», сказал он.

Архимандрит лавры Поликарп отметил, что песню пела «группка» активистов, которые собрались на богослужение, а священник Захарий был занят помазанием людей и отвечал на вопросы прихожан, а потому не слышал, какая песня звучит.

Видеозапись опубликовал 13 ноября священник ПЦУ Михаил Емельян, пишет портал, что вызвало реакцию в украинском Минкультуры. «Если видео окажется аутентичным, призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ», — сказал министр Александр Ткаченко. О начатой проверке также сообщили в СБУ.

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Украина УПЦ
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