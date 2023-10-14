ХАМАС заявил о гибели девяти заложников из-за ударов Израиля по Газе
За последние сутки девять человек, которые неделю назад были захвачены в заложники палестинским движением ХАМАС, погибли в секторе Газа из-за ударов со стороны Израиля, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление «Бригады Аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).
В заявлении утверждается, что по меньшей мере пять израильтян и четверо иностранцев были убиты в результате израильских ударов «по местам содержания заключенных». Других деталей там не приводится.
Как отмечает телеканал, с учетом этих данных общее число жертв среди захваченных ХАМАС израильтян, иностранцев и людей с двойным гражданством достигло 22.
Материал дополняется
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%