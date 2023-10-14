ХАМАС заявил о гибели девяти заложников из-за ударов Израиля по Газе

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За последние сутки девять человек, которые неделю назад были захвачены в заложники палестинским движением ХАМАС, погибли в секторе Газа из-за ударов со стороны Израиля, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление «Бригады Аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

В заявлении утверждается, что по меньшей мере пять израильтян и четверо иностранцев были убиты в результате израильских ударов «по местам содержания заключенных». Других деталей там не приводится.

Как отмечает телеканал, с учетом этих данных общее число жертв среди захваченных ХАМАС израильтян, иностранцев и людей с двойным гражданством достигло 22.

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