Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ осуществить полную блокаду сектора Газа, передает The Times of Israel.
«Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто», — сказал он.
Галант заявил, что Израиль борется с «людьми-животными» и «действует соответствующе».
7 октября, в день нападения ХАМАС, министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал указ об ограничении поставок электроэнергии в сектор Газа. «Того, что было, не будет», — отметил он.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия будет использовать всю свою мощь, чтобы «уничтожить возможности ХАМАС». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — заявлял Нетяньяху, призывая жителей сектора Газа покинуть его.
Палестинское исламистское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября, атака сопровождалась массированными ракетными ударами по городам, вторжением боевиков в южные районы страны и захватом заложников.
Нетаньяху назвал происходящее войной, Израиль объявил режим ЧС и массовый призыв резервистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позже заявила, что за 48 часов мобилизовала 300 тыс. человек, передавала The Times of Israel.
Израиль начал наносить авиаудары по сектору Газа и вступил в бои с силами ХАМАС. Утром 9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал атаку движения «самым крупным террористическим инцидентом, который когда-либо происходил с Израилем», передает государственная телерадиокомпания Kan.
По словам Хагари, армия контролирует все поселения на юге Израиля, но в них могут оставаться боевики ХАМАС. Сектор Газа находится в осаде, а израильские населенные пункты рядом с анклавом эвакуируются, добавил он. Говоря о возможности наземной операции в Газе, Хагари сказал, что «все варианты рассматриваются».
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%