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Палестино-израильский конфликт ,  
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Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа

Министр обороны Израиля Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сектор Газа не будет получать ни воду, ни электричество, ни топливо, заявил Галант. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац ранее уже подписал указ об ограничении поставок электроэнергии в анклав
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ осуществить полную блокаду сектора Газа, передает The Times of Israel.

«Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто», — сказал он.

Галант заявил, что Израиль борется с «людьми-животными» и «действует соответствующе».

7 октября, в день нападения ХАМАС, министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал указ об ограничении поставок электроэнергии в сектор Газа. «Того, что было, не будет», — отметил он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия будет использовать всю свою мощь, чтобы «уничтожить возможности ХАМАС». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — заявлял Нетяньяху, призывая жителей сектора Газа покинуть его.

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Палестинское исламистское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября, атака сопровождалась массированными ракетными ударами по городам, вторжением боевиков в южные районы страны и захватом заложников.

Нетаньяху назвал происходящее войной, Израиль объявил режим ЧС и массовый призыв резервистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позже заявила, что за 48 часов мобилизовала 300 тыс. человек, передавала The Times of Israel.

Израиль начал наносить авиаудары по сектору Газа и вступил в бои с силами ХАМАС. Утром 9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал атаку движения «самым крупным террористическим инцидентом, который когда-либо происходил с Израилем», передает государственная телерадиокомпания Kan.

По словам Хагари, армия контролирует все поселения на юге Израиля, но в них могут оставаться боевики ХАМАС. Сектор Газа находится в осаде, а израильские населенные пункты рядом с анклавом эвакуируются, добавил он. Говоря о возможности наземной операции в Газе, Хагари сказал, что «все варианты рассматриваются».

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Блокада сектор Газа Израиль ХАМАС
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