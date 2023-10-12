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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ЦАХАЛ допустили, что заложники в секторе Газа находятся под землей

ЦАХАЛ: заложники в секторе Газа могут находиться под землей
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Заложники, захваченные боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС, вероятнее всего, удерживаются под землей, заявил корреспонденту CNN представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус.

«Судя по всему, они под землей. Судя по всему, ХАМАС, поскольку тот планировал начать эту атаку и взять этих людей в заложники, заранее выделили места, где можно спрятать заложников и скрыть от израильской разведки», — сказал Конрикус.

Он отметил, что ситуация с заложниками — «чрезвычайно чувствительная и сложная тема».

В ночь на 12 октября боевики ХАМАС освободили из плена израильскую женщину и двоих детей, сообщил телеканал Al Jazeera.

Освобожденная Авиталь Аладжем рассказала N12, что ее и детей подруги взяли в заложники, чтобы увезти в сектор Газа, но затем предложили уйти. «Они просто пошли в сторону Газы, а я осталась с двумя детьми и поняла, что мы свободны», — сказала женщина.

9 октября глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что более ста человек оказались в плену у боевиков ХАМАС. Среди них есть и россияне.

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Группировка ХАМАС отказалась от переговоров по поводу освобождения или обмена заложников до окончания войны с Израилем.

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Теги
Палестина Израиль ХАМАС заложники ЦАХАЛ
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