Армия Израиля назвала число взятых ХАМАС в заложники мирных жителей

Палестинская группировка ХАМАС удерживает в заложниках более 120 мирных жителей в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ХАМАС) в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Более 120 гражданских находятся в заложниках террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — сказано в сообщении. Ранее израильская сторона сообщала примерно о 150 заложниках. ЦАХАЛ допускала, что их удерживают под землей.

10 октября ХАМАС и военизированная группировка «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) заявили, что удерживают по меньшей мере 130 израильских заложников, захваченных во время нападения на южные районы Израиля 7 октября. Среди них есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне.

Израиль предупреждал, что намерен уничтожить группировку, даже если это будет означать риск для заложников. «Конечно, мы хотим увидеть всех наших мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен, мы хотим видеть их дома, но сейчас мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — пояснил посол страны в ООН Гилад Эрдан.

Накануне военное крыло ХАМАС — «Бригады аль-Кассам» — заявило, что в течение суток 13 заложников погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. В ночь на 14 октября член полютбюро палестинской группировки Абу Марзук заявил, что в результате ударов погибли еще четверо израильских военнослужащих, захваченных в плен на погранпереходе в Эрезе.

«Бригады аль-Кассам» грозили казнить заложников, если Израиль не будет предупреждать об авиаударах. ХАМАС отказывался от переговоров по судьбе заложников до завершения войны. Позднее группировка отказалась от казней.