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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Путин назвал неприемлемой блокаду Газы по образцу ленинградской

Путин назвал неприемлемым призыв устроить блокаду Газы по образцу ленинградской
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Газа, сектор Газа
Газа, сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Предложения принять в отношении сектора Газа меры, похожие на блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, неприемлемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите в Киргизии.

«В Соединенных Штатах появляются оценки того, что происходит, и появляются различные варианты развития событий. В том числе говорится о том, что в отношении сектора Газа могут быть приняты меры военного и невоенного характера такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны», — рассказал Путин.

Он назвал такие предложения неприемлемыми. Президент напомнил, что в секторе Газа живут более 2 млн человек и «далеко не все ХАМАС поддерживают». «А страдать должны все? Включая женщин и детей? Конечно, с этим вряд ли кто-то согласится», — добавил Путин.

При этом он отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной по жестокости атакой, страна отвечает «достаточно жестокими методами». Путин призвал «думать о гражданском населении».

После нападения отрядов палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль армия страны начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. Министр обороны Йоав Галант объявил о решении властей устроить полную блокаду эксклава. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто», — сказал он.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что введение блокады, которая ставит под угрозу жизни гражданских, запрещено международным гуманитарным правом. Эксперты ООН отметили, что Армия обороны Израиля наносит удары по густонаселенным районам, в том числе по рынкам, больницам, жилым зданиям и школам, где прячутся мирные жители.

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Президент Израиля Ицхак Герцог назвал обвинения в адрес израильской армии в коллективном наказании гражданских лиц в секторе Газа за действия ХАМАС «полностью выходящими из контекста». «При всем уважении, если у вас есть ракета на вашей чертовой кухне и вы хотите выстрелить в меня, могу ли я защитить себя? Такова ситуация», — сказал он.

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Владимир Путин

политик, президент России

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