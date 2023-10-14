Армия Израиля назвала условие для начала крупной военной операции в секторе Газа

ЦАХАЛ назвала условие для начала крупной военной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля оценит ситуацию с эвакуацией мирных жителей и начнет крупные боевые действия, когда это будет допустимо, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет крупную военную операцию в секторе Газа только после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей, заявил CNN представитель армии Джонатан Конрикус.

«Нам нужно посмотреть, сколько мирных жителей осталось в этом районе. И понять, скольким из них ХАМАС помешал эвакуироваться», — сказал Конрикус. «И как только мы увидим, что ситуация допустима для крупных боевых действий, тогда они начнутся», — пояснил он.

Накануне ЦАХАЛ призвала жителей покинуть Газу из соображений безопасности. Военные обвинили ХАМАС в том, что группировка использует мирных граждан в качестве живого щита. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Минобороны Израиля и армия уведомили всемирную организацию о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из Газы на юг в течение 24 часов. В ООН сочли невозможным переселение такого количества людей «без разрушительных гуманитарных последствий». Там обвинили Израиль в нарушении правил ведения войны. Страна отвергла обвинения.

Как заявил CNN Конрикус, ХАМАС пытается помешать мирным жителям покинуть северные районы Газы. Группировка ранее призвала жителей Газы не следовать указаниям Израиля об эвакуации, предложив вместо этого два варианта: «Победить эту оккупацию или умереть в своих домах».

Израиль официально объявил о переходе в состояние войны 8 октября после нападения ХАМАС. 10 октября израильская армия сообщила о возвращении полного контроля над границей с сектором Газа. В тот же день глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна начинает полномасштабное наступление на сектор Газа, отметив, что «Газа никогда не будет прежней».

ЦАХАЛ завершила эвакуацию всех пограничных израильских городов и взяла Газу в блокаду, отключив подачу воды, электричества и топлива, а также установила запретную зону вокруг этого района.