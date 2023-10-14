ХАМАС назвал угрозу казнить заложников ошибочной

Военное крыло ХАМАС грозилось казнить заложников в случае продолжения ударов Израиля по Газе, но член политического руководства назвал эту позицию неверной. Он призвал прекратить войну, чтобы «обсудить все» по этому вопросу

Фото: Amir Cohen / Reuters

ХАМАС не станет выполнять угрозу казнить взятых в Израиле заложников, озвученную ранее военным крылом организации «Бригадами аль-Кассам», заявил член полютбюро палестинской группировки Абу Марзук в интервью New Yorker, который возглавлял усилия организации по налаживанию отношений с Западом.

«Это ошибка — мы не можем казнить заложников», — сказал он.

Он сообщил, что четверо заложников уже умерли — речь идет об израильских военнослужащих, захваченных в плен на погранпереходе в Эрезе, однако те, заверил высокопоставленный член ХАМАС, погибли из-за авиаударов ЦАХАЛ. Марзук предложил прекратить бомбардировки и успокоить ситуацию, чтобы боевики «могли отличить заключенных от представителей различных группировок». «Их очень много. Давайте прекратим войну, и по этому вопросу можно будет обсудить все», подчеркнул он.

Марзук рассказал, что военное руководство ХАМАС скрыло планы по нападению на Израиль от политического руководства, сам он отправился спать накануне атаки, не подозревая о готовящейся атаке: «Все лидеры ХАМАС, кроме военных, узнали эту новость рано утром в субботу [7 октября]».

Он поделился своим удивлением тем, как далеко смогли зайти боевики: они проделали около двух десятков брешей в барьере безопасности между сектором Газа и Израилем и проникли в более 20 населенных пунктов. По его словам, лидеры ХАМАС ожидали, что израильские военные на границе будут наиболее обученными бойцами, которые получают информацию от разведки, «много знающей о наших движениях», однако те отступили. «Мы никогда такого не ожидали», — резюмировал Марзук.

По сведениям израильской армии на 14 октября, боевики удерживают более 120 мирных жителей, предположительно, их могут содержать под землей. Израиль предупреждал, что намерен уничтожить группировку, даже если это будет означать риск для заложников. «Конечно, мы хотим увидеть всех наших мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен, мы хотим видеть их дома, но сейчас мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — пояснил посол страны в ООН Гилад Эрдан.

Среди заложников есть израильтяне с гражданством России, группировка контактирует с Москвой по этому поводу, сообщали ранее в ХАМАС. Военное крыло организации заявляло ранее, что 13 заложников погибли «от вражеских обстрелов». «Бригады аль-Кассам» грозились казнить заложников, если Израиль не будет предупреждать об авиаударах. ХАМАС отказывался от переговоров по судьбе заложников до завершения войны.