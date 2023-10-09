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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС сообщил, что среди заложников в секторе Газа есть россияне

ХАМАС: среди заложников есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Граждане России и Китая есть среди заложников, вывезенных боевиками ХАМАС с территории Израиля в сектор Газа, сообщил представитель движения. Посольство России сообщало, что пропавшими без вести числятся четверо россиян
Газа, Палестина
Газа, Палестина (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Среди заложников, которых боевики ХАМАС захватили на территории Израиля, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы. Об этом сообщил официальный представитель движения, передает Reuters.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн говорил, что за последние три дня более 100 человек были взяты в плен боевиками ХАМАС. Представитель военного крыла движения Абу Убейда предупреждал, что в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля ХАМАС будет казнить одного заложника.

Посольство России ранее подтвердило гибель одного россиянина, еще четверо числятся пропавшими без вести. До этого там сообщили, что в посольство поступили обращения от родственников девяти российских граждан, с которыми пропала связь. Среди них есть как постоянно проживающие в Израиле, так и находящиеся в стране временно.

МИД России призывал немедленно прекратить боевые действия в регионе. В Китае выразили «глубокую обеспокоенность» из-за событий в Израиле и также призвали к деэскалации.

В Израиле, согласно последним данным, от атак и обстрелов боевиков ХАМАС погибли более 900 человек, ранения получили свыше 2,6 тыс. человек. Среди погибших израильтян — четверо заложников, которых взяли в плен боевики и увезли в сектор Газа, сообщал представитель батальона ХАМАС Абу Обейда. Накануне ХАМАС заявил, что у него в плену находятся более 100 израильтян.

Война между ХАМАС и Израилем продолжается уже третий день: утром 7 октября боевики палестинского движения вторглись в населенные пункты на юге страны и начали захватывать заложников из числа мирных жителей и военных.

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В ЦАХАЛе подтверждали данные о захвате заложников, но не уточняли, сколько именно людей попали в плен к ХАМАС. О погибших и похищенных гражданах в Израиле уже сообщило множество стран, среди них США, Германия, Франция, Таиланд, Аргентина, Румыния, Непал и Украина.

После вторжения боевиков Израиль объявил ХАМАС войну, ввел режим чрезвычайного положения и призвал около 300 тыс. резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла», а также призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть.

К вечеру 9 октября представитель ХАМАС заявил, что движение открыто для обсуждения потенциального перемирия с Израилем.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ХАМАС заложники россияне сектор Газа
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