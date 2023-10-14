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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль открыл на шесть часов маршруты для эвакуации жителей Газы

Израиль открыл маршруты для эвакуации жителей Газы на шесть часов
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Газа, Сектор Газа
Газа, Сектор Газа (Фото: Ahmed Zakot / Reuters)

Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла два маршрута для эвакуации жителей города Газа на юг сектора. Мирные жители смогут воспользоваться ими «без какого-либо вреда» в течение шести часов, сообщил в X (ранее — Twitter) представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

Маршруты будут открыты с 10:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с мск), сказано в сообщении. Адраи призвал жителей эвакуироваться в этот период времени в направлении Хан-Юниса.

Жителям прибрежных районов также разрешат эвакуироваться по улицам Аль-Бахр и Салах-аль-Дин.

В Газе, крупнейшем городе сектора, по состоянию на 2023 год живут около 780 тыс. человек.

Утром 13 октября Израиль призвал мирных жителей сектора Газа (около 1,1 млн палестинцев) эвакуироваться на юг региона в течение 24 часов. ЦАХАЛ пояснила, что боевики палестинской группировки ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы», используя гражданских в качестве «живого щита». Армия пообещала приложить все усилия, чтобы не допустить вреда мирному населению.

ХАМАС назвал призывы Израиля попыткой «посеять смятение среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта». Движение призвало граждан не покидать дома. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах. Мы не собираемся уходить», — заявил глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

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ООН сочла переселение такого количества палестинцев в течение суток невозможным «без разрушительных гуманитарных последствий». По данным всемирной организации, с начла эскалации свои дома уже покинули более 423 тыс. жителей Газы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на сложность перемещения на юг тяжелобольных людей, для которых это равносильно «смертному приговору». Палестинский Красный полумесяц призвал мировое сообщество немедленно вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы.

Телеканал Al Jazeera писал, что на юге сектора сложилась тяжелая ситуация с размещением беженцев: находящиеся под ведением ООН школы оказались переполнены, свободных убежищ и транспорта для эвакуации туда не осталось.

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