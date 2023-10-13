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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху заявил, что нынешние удары по Газе — «только начало»

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал закончить войну с ХАМАС победой
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с публичным заявлением, заявив, что удары по врагам «с беспрецедентной силой» продолжатся, сообщает The Times of Israel.

По словам премьера, нынешние удары по сектору Газа — это «только начало». «Мы никогда не забудем и не простим зверства, совершенного нашими врагами, и не позволим миру забыть», — добавил он.

Нетаньяху отметил международную поддержку Израиля и подчеркнул, что в страну поставляется все больше боеприпасов и вооружения для продолжения борьбы.

«Мы уничтожим ХАМАС и победим. Это займет время, но мы закончим эту войну сильнее, чем были когда-либо», — заключил премьер.

Накануне Нетаньяху пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС и «стереть» палестинскую группировку из-за жестокости по отношениям к израильтянам. «Израиль сражается всеми силами, на всех фронтах, мы пошли в атаку. Каждый член ХАМАС — мертвец», — заявил он.

«Мы сотрем с лица земли это, называемое ХАМАС, ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) [из] cектора Газа. Он перестанет существовать», — пообещал израильский министр обороны Йоав Галлант.

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По последним данным Минздрава Палестины, при ударах Израиля по сектору Газа погибли 1845 человек, еще 6,7 тыс. пострадали и 450 тыс. вынужденно покинули свои дома. Число погибших в Израиле с начала нового военного обострения 7 октября превысило 1,3 тыс. человек, пострадали 3,2 тыс. Число пропавших без вести россиян в стране по меньшей мере — 12 человек, погибших — четверо.

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Теги
Биньямин Нетаньяху Израиль палестино-израильский конфликт сектор Газа
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