Орбан: у меня в рукаве есть еще козыри для установления мира на Украине

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

У Венгрии есть еще предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине, пообещал Орбан. В июле он совершил поездку в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон в рамках своей мирной миссии, по итогам которой составил свой план

Виктор Орбан (Фото: Claudia Greco / Reuters)

Венгрия продолжит выступать с «неожиданными инициативами», которые «приблизят нас на один шаг к миру». Об этом заявил премьер-министр Венгрии, сообщает Bloomberg.

«У меня в рукаве есть еще несколько козырей «миротворческой миссии», — заявил Виктор Орбан. Он не стал уточнять, какие именно шаги он будет предпринимать.

С 1 июля началось полугодие председательства Венгрии в Евросовете — высшем политическом органе Евросоюза. Вскоре после этого Орбан предпринял поездку, во время которой приехал сначала в Киев, потом в Москву, Пекин и Вашингтон.

Во время поездки в Киев Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть идею о прекращении огня. Зеленский в ответ говорил, что в прошлом уже был «неудачный опыт», который, по мнению украинского главы, «не шел на пользу Украине».

Спустя несколько дней премьер Венгрии посетил Москву — это был первый за два года визит руководителя страны — члена ЕС в Россию. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Орбана, он приезжал с тремя вопросами к российскому президенту: «Что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах?»; «Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести?»; «Видение Европы после войны». После поездки в Россию визит Орбана раскритиковали власти ЕС, которые указывали, что не давали мандата на поездку. В ответ премьер Венгрии назвал это «брюссельским бюрократическим бредом».

Третьей остановкой Орбана стал Китай, куда он прилетел 8 июля и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Последним пунктом турне стали США. Там премьер Венгрии встретился с экс-президентом США и кандидатом на этот пост Дональдом Трампом. Последний готов стать посредником между Москвой и Киевом, утверждал Орбан.

По итогам поездки Виктор Орбан отправил каждому главе страны ЕС свои предложения по мирному урегулированию конфликта.