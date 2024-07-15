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Военная операция на Украине ,  
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Орбан отправил всем лидерам стран ЕС свой план урегулирования на Украине

Орбан отправил свой мирный план по конфликту на Украине всем лидерам стран ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан по итогам «мирной миссии» отправил всем премьерам стран ЕС «адекватный план» по урегулированию конфликта на Украине, сообщил его советник. В Кремле ознакомились с его содержанием, но допустили «неизвестные нюансы»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Leah Millis / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам своей миротворческой миссии направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине, сообщил его политический советник Балаж Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

«Это план Орбана, который сейчас лежит на столе у каждого премьер-министра стран ЕС. Оценка реалистичных целей и адекватное планирование основаны на нашем подходе, — сказал он. — Если Европа хочет мира и иметь решающее слово в урегулировании конфликта, а также прекращении кровавой бойни, теперь у нее есть направление для разработки и реализации [политического курса]».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве известно содержание мирного плана Орбана. «Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал. Но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках Европейского союза. Поэтому, возможно, какие-то есть нюансы, которые нам неизвестны», — сказал он.

1 июля началось председательство Венгрии в Евросовете — высшем политическом органе Евросоюза. Сразу после этого Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, где провел переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам премьера Венгрии, в разговоре с Зеленским и Путиным он предложил установить режим временного прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». Каждый из собеседников ответил ему, что этим воспользуется противник для перестроения и подготовки к продолжению боевых действий. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении «решить эту проблему» в случае победы на выборах президента США. Си Цзиньпин считает, что для прекращения огня необходима «положительная, а не отрицательная энергия» всех крупных держав.

Чего добился Виктор Орбан своей «мирной миссией»
Политика
Виктор Орбан

Украина и европейские лидеры раскритиковали визит Орбана в Россию. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения. Орбан ответил, что не вел переговоры от имени ЕС.

В июне Путин выдвигал условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих территорий и Крыма территориями России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций.

Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. Киев настаивает на реализации «формулы мира» президента Украины, который в том числе содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по итогам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией.

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Россия Украина Венгрия Европейский Союз Виктор Орбан
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

политик
31 мая 1963 года
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