Орбан после поездок в Киев, Москву и Пекин отправился в Вашингтон

Орбан считает, что окончание конфликта России и Украины зависит не только от этих стран, но и от США, Евросоюза и Китая. Он продолжает свою «мирную миссию». В ЕС предупреждали, что Венгрия не может действовать от лица объединения

Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поездки в Пекин и встречи с председателем Китая Си Цзиньпином отправляется в США. Политик опубликовал в сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) кадр со взлетающим самолетом и подписал его: «Следующая остановка: Вашингтон».

В своем Facebook (также принадлежит Meta) Орбан написал, что окончание военного конфликта России и Украины зависит не только от этих двух стран, но и «трех мировых держав — США, Европейского союза и Китая». Он назвал Пекин «ключевой силой в создании условий для мира»

Свою поездку в Китай Орбан назвал продолжением «мирной миссии», в рамках которой приезжал в Киев и Москву в начале июля. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил Киеву рассмотреть возможность немедленного прекращения огня с Россией. Украинский лидер на это ответил, что у страны «в прошлом был неудачный подобный опыт», но пообещал подумать над идеей.

Аналогичную инициативу Орбан озвучил и российскому президенту Владимиру Путину. Тот в ответ назвал очевидным то, что реальные переговоры не могут происходить без участия обеих сторон конфликта, сообщил венгерский премьер, добавив, что Россия готова обсуждать план безопасности Европы по окончании боевых действий.

Визит Орбана в Россию вызвал осуждение со стороны Украины и европейских лидеров, с учетом того, что Венгрия не раз блокировала инициативы Евросоюза по оказанию помощи Киеву и введению санкций против Москвы. Глава Евросовета Шарль Мишель предупредил, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения (Венгрия с 1 июля председательствует в высшем политическом органе ЕС). Обеспокоенность из-за встречи Орбана с Путиным выразили и США. По мнению представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, поездка «не будет способствовать цели установления мира и контрпродуктивна для укрепления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на критику, заявил, что она «не сдерживает и не обескураживает» Будапешт, который продолжит миротворческую миссию. Он призвал политиков в Европе «пристегнуть ремни и следить за новостями».