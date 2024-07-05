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Военная операция на Украине ,  
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Орбан назвал цель своего визита в Москву

Орбан рассказал, что приехал в Москву для продолжения мирной миссии
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан прилетел после визита в Киев и встречи с Зеленским, в Москве у него запланированы переговоры с Путиным. Это первый за два года визит руководителя страны ЕС в Россию
Виктор Орбан (в центре)
Виктор Орбан (в центре) (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках мирной миссии, о цели своего визита он объявил в соцсети Х.

«Мирная миссия продолжается. Вторая остановка — Москва», — написал он. В Россию венгерский премьер прибыл после визита в Киев.

Пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщил, что Орбан в российской столице встретится с президентом Владимиром Путиным, передает 24.hu.

Накануне, 4 июля, визит венгерского премьера анонсировал венгерский журналист Сабольч Паньи. По его информации, Орбана должен сопровождать глава МИДа Петер Сийярто, который 2 июля провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В этот же день Орбан был с визитом в Киеве.

С 1 июля Венгрия председательствует в ЕС, но Орбан утром 5 июля сказал, что этот статус не дает Будапешту мандата на мирные переговоры по Украине, но можно побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.

Орбан последний раз встречался с Путиным в Пекине в октябре прошлого года. В Москву из руководителей стран ЕС последний раз прилетал канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле 2022 года.

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В ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Орбан попросил его рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. По словам венгерского политика, Зеленскому не очень понравилось его предложение, у него возникли некоторые сомнения, но он предложил поразмышлять и подумать над идеей.

Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». В аппарате Зеленского отметили, что Украина хочет мира и ее инструмент для его достижения — это мирные саммиты, в частности прошедший в середине июня в Швейцарии.

Россия не принимала участия в саммите. Власти страны указывали, что без ее присутствия обсуждать вопросы мира на Украине бессмысленно. Зеленский говорил, что наработки с мероприятия России передадут через посредников.

Незадолго до начала конференции Путин озвучил условия для начала мирных переговоров: среди них был вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и др. Зеленский назвал это ультиматумом.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Виктор Орбан Венгрия Владимир Путин Украина
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