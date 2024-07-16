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Военная операция на Украине ,  
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Орбан написал о готовности Трампа посредничать между Москвой и Киевом

Сюжет
Военная операция на Украине
Венгерский премьер предложил «возобновить прямые дипломатические связи с Россией». Письмо Орбана к лидерам ЕС было подготовлено после его переговоров на Украине, в России, Китае и с Трампом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Emily Elconin / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов «немедленно» выступить в качестве мирного посредника в конфликте России и Украины, если он будет избран главой страны в ноябре, написал премьер Венгрии Виктор Орбан лидерам Евросоюза. Содержание письма приводит Reuters.

«Я могу <...> с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, [Трамп] будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», — написал Орбан.

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Письмо, адресованное в том числе и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, было подготовлено после того, как Орбан провел переговоры с Трампом, а также с лидерами Украины, России и Китая.

Орбан также предложил «возобновить прямые дипломатические связи с Россией», поддерживая контакты на высоком уровне с Киевом, а также провести переговоры с Китаем «об условиях проведения следующей мирной конференции», пишет Reuters.

1 июля Венгрия в порядке очереди сменила Бельгию на посту председателя Совета ЕС. После этого Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, где предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. По словам венгерского премьера, украинскому президенту не очень понравилось предложение о прекращении огня.

Позже Орбан прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Российский лидер тогда напомнил условия Москвы по поводу начала переговоров и прекращения огня — это вывод украинских подразделений с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Затем венгерский премьер отправился в Пекин. Он отметил, что Китай сможет создать условия для мира между Россией и Украиной.

Далее венгерский лидер поехал в США, где встретился с Трампом. «Мы обсуждали способы установления мира», — написал он.

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Персоны
Георгий Смирнов
Виктор Орбан Дональд Трамп переговоры ЕС
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

политик
31 мая 1963 года
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