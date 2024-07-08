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Военная операция на Украине ,  
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Си Цзиньпин встретился с Виктором Орбаном

Сюжет
Военная операция на Украине
Китай стал третьей страной, которую Орбан посещает в рамках своей мирной миссии. Первой была Украина, второй — Россия. О чем говорили Си и Орбан, пока не раскрывается
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Turar Kazangapov / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Пекин в рамках свой мирной миссии по Украине, передает «Синьхуа».

Подробности встречи не приводятся.

Орбан сообщил о прибытии в Китай около 2:00 мск. Он назвал страну третьей точкой своей миротворческой миссии после России и Украины, которые он посетил 5 и 2 июля соответственно.

В Киеве венгерский политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ему он предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией, но, как сообщил Орбан, украинскому лидеру не очень понравилось его предложение, так как у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». В аппарате украинского президента отметили, что Киев хочет мира и инструмент для его достижения — это мирные саммиты, в частности прошедший в середине июня в Швейцарии. Россия не принимала в нем участия.

Китай на мирную конференцию приглашали, но он не принял в ней участия. Си Цзиньпин отмечал, что Пекин поддержит созыв международного саммита насчет мирного урегулирования конфликта, который бы признали как Москва, так и Киев, где были в равной степени представлены обе стороны и где обсудили бы все опции, чтобы достичь скорейшего разрешения ситуации.

Путин раскрыл содержание переговоров с Орбаном
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Виктор Орбан и&nbsp;Владимир Путин

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве Орбан также поднимал тему потенциального кратковременного прекращения огня. Он рассказал, что еще узнал мнение Путина о существующих планах по урегулированию ситуации на Украине и архитектуре безопасности Европы после окончания боевых действий.

Сам Путин после общения с Орбаном напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: это, прежде всего, вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Глава государства также сказал, что Москва выступает за полное окончание конфликта, а не за перемирие или прекращение огня.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай Венгрия Си Цзиньпин Виктор Орбан
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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