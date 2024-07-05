Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву, чтобы узнать мнение президента России Владимира Путина по трем вопросам. Об этом он рассказал во время пресс-конференции после переговоров с российским лидером. РБК вел трансляцию с пресс-конференции.

По его словам, это следующие вопросы:

«Что он думает о имеющихся на данный момент мирных инициативах?»;

«Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести?»;

«Видение Европы после войны».

По итогам пресс-конференции Путин заявил, что Украина не хочет прекращать огонь из-за того, что тогда нужно будет отменять военное положение и проводить выборы. Российский президент считает, что Киеву это невыгодно, потому что в этом случае шансы на переизбрание украинского руководства «близки к нулю». Заявления венгерского и российских лидеров заняли чуть более 10 минут, на вопросы журналистов они отвечать не стали.

Переговоры Виктора Орбана и Владимира Путина продлились больше двух часов. Они были посвящены конфликту на Украине и вопросам двухсторонних отношений.

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