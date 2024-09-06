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Военная операция на Украине ,  
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Орбан назвал первоочередной шаг для завершения конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

Для урегулирования конфликта на Украине первым делом необходимо прекратить огонь, а не согласовывать мирный план между сторонами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на форуме в Италии. Об этом сообщает Kuruc.info.

«Если мы будем ждать мирного плана, приемлемого для обеих сторон в войне на Украине, мира никогда не будет», — приводит венгерское издание слова премьера.

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Политика
Виктор Орбан

В июле 2024 года к Венгрии перешло председательство в Евросоюзе. После этого страна предложила мирную инициативу по Украине. 15 июля Орбан направил всем лидерам стран Евросоюза предложения по урегулированию конфликта на Украине.

В разрешении конфликта на Украине пытаются принимать участие и другие страны. Так, весной Китай и Бразилия обнародовали совместный план, в котором призвали к проведению международной мирной конференции по прекращению боевых действий.

В конце августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не считает предложения Китая мирным планом. «Это просто политическое заявление, просто чтобы сказать, что они не забывают о войне», — сказал украинский лидер.

Ситуация в конфликте между Россией и Украиной обострилась еще сильнее после вторжения ВСУ на территорию Курской области 6 августа.

После этого в Москве заявили, переговоры с Киевом исключены, пока его войска находятся в Курской области. Президент Владимир Путин заявил, что переговоры возможны, но для начала необходимо разобраться с «бандитами», которые прорвались через российскую границу.

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Италия Виктор Орбан Венгрия Украина прекращение огня мирный план
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
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