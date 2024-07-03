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Военная операция на Украине ,  
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Орбан раскрыл реакцию Зеленского на предложение о прекращении огня

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский поделился, что прежний опыт прекращения огня для Украины был неудачным, но над идеей следует поразмышлять, рассказал Орбан. Венгерский премьер приехал в Киев впервые за время конфликта
Виктор Орбан и Владимир Зеленский
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не очень понравилось предложение о прекращении огня, у него возникли некоторые сомнения, но он предложил поразмышлять и подумать над идеей. Об этом рассказал после встречи с ним венгерский премьер Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche.

Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

«Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», — добавил премьер (цитата по ТАСС).

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Премьер Венгрии посетил Украину впервые с 2015 года, став последним приехавшим в Киев лидером Евросоюза. Он предложил Зеленскому подумать над установлением режима прекращения огня, чтобы поспособствовать началу мирного диалога.

«Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной. Украина действительно хочет мира, и у нас есть для этого инструмент — провели первый саммит мира и готовимся ко второму», — рассказали в аппарате Зеленского.

Орбан называет российско-украинский конфликт самой большой проблемой для Европы и призывает ЕС определить свою роль и интересы до начала дипломатического урегулирования, поскольку «американцы и русские рано или поздно начнут переговоры друг с другом».

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Российские власти называли условия для начала мирных переговоров: вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также официальный отказ Киев от претензий на эти территории; проведение демилитаризации и «денацификации», отмена международных санкций против России, закрепление нейтрального безъядерного статуса.

Зеленский назвал эти предложения ультиматумом и отметил, что условия уже прежде озвучивались Москвой. При этом Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра», если Россия выведет свои войска, обещал украинский президент.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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