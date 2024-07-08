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Военная операция на Украине ,  
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Орбан прибыл в Пекин после визитов в Москву и Киев в рамках мирной миссии

Орбан прибыл в Китай после визитов в Россию и Украину в рамках мирной миссии
Сюжет
Военная операция на Украине
Китай стал третьей остановкой в рамках мирной миссии Орбана. Он уже встречался с Путиным и Зеленским, с которыми обсуждал возможность прекращения огня, но каких-либо договоренностей достигнуто не было
Виктор Орбан в Китае
Виктор Орбан в Китае (Фото: PM_ViktorOrban / X)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай в рамках своей миротворческой миссии, о визите он сообщил на своей странице в Х.

«Мирная миссия 3.0», — написал он и сопроводил пост тегом «Пекин».

2 июля Орбан был в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. 5 июля венгерский политик приехал в Москву, где состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.

Зеленскому, как говорил Орбан, он предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. По словам венгерского политика, украинскому лидеру не очень понравилось его предложение, у него возникли некоторые сомнения, но он допустил, что подумает над идеей.

Как пояснил премьер Венгрии, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». В аппарате украинского президента отметили, что Киев хочет мира и инструмент для его достижения — это мирные саммиты, в частности прошедший в середине июня в Швейцарии. Россия не принимала в нем участия.

Орбан рассказал, что предложил Путину по урегулированию на Украине
Политика
Виктор Орбан

После переговоров с Орбаном в Москве Путин напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: это, прежде всего, вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Путин также отметил, что Москва выступает за полное окончание конфликта, а не за перемирие или прекращение огня.

Венгерский премьер сообщил, что на встрече с Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию ситуации на Украине и архитектуре безопасности Европы после окончания боевых действий, а также предложил подумать о кратковременном режиме прекращения огня.

Визит Орбана в Россию был первым за более чем два года приездом в страну руководителя одной из стран ЕС. С 1 июля Венгрия председательствует в Евросоюзе.

Китай прежде не раз выступал за дипломатическое решение украинского конфликта. В 2023-м страна представила свою позицию по возможному урегулированию из 12 пунктов и выражала готовность содействовать мирному процессу.

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Виктор Орбан

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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