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Военная операция на Украине ,  
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Орбан обсудил мир на Украине с Дональдом Трампом

Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом после саммита НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан обсудил с Трампом способы прекратить конфликт России и Украины. По словам венгерского премьера, экс-президент США «собирается решить эту проблему». «Мирная миссия» Орбана вызвала критику членов НАТО и руководства ЕС
Виктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Венгерский премьер Виктор Орбан встретился с претендентом на пост президента США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мы обсуждали способы установления мира. Хорошая новость: он собирается решить эту проблему!» — написал Орбан в X. Пресс-секретарь премьера сообщил Reuters, что визит к Трампу «стал следующей остановкой в его миротворческой миссии».

Агентство Bloomberg ранее отмечало, что между Орбаном и Трампом установились тесные отношения: в частности, венгерский премьер уже посещал Мар-а-Лаго в марте, где экс-президент США устроил для него экскурсию и ужин со своей женой Меланией. Нынешняя встреча может усилить опасения по поводу того, что Орбан «работает посредником» между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, утверждает агентство.

Перед саммитом НАТО глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает возможное возвращение Трампа в Белый дом как «шанс для мира» на Украине (Трамп не раз заявлял, что способен договориться о завершении военных действий за 24 часа).

Другие члены альянса не разделяют его точку зрения, так как в свой первый президентский срок (с января 2017-го по январь 2021 года) Трамп крайне скептически относился к поддержке Украины.

О чем лидеры НАТО договорились на саммите в Вашингтоне
Политика
Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

В рамках своей «мирной миссии» венгерский премьер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и приехал в Москву на встречу с Путиным. Он спрашивал у обоих лидеров, возможно ли прекращение огня для старта мирных переговоров, но те ответили, что временное перемирие будет отвечать интересам противника, рассказывал Орбан. После он поговорил с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине, а затем направился в Вашингтон.

Переговоры Орбана с Путиным вызвали критику со стороны руководства Евросоюза, в Брюсселе подчеркнули, что венгерский премьер не имеет полномочий действовать от лица сообщества. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посчитал, что Орбан злоупотребляет председательством в Совете ЕС и использует его в собственных целях. Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва намерены бойкотировать неформальные министерские встречи ЕС, которые летом пройдут в Венгрии.

«Мирная миссия» разозлила и некоторых союзников по НАТО, отмечает Reuters. Например, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что «авантюры», предпринятые без согласия или поддержки со стороны Украины, не соответствуют внешней политике Соединенных Штатов. По словам двух европейских дипломатов, члены альянса выразили разочарование действиями Орбана во время саммита; в то же время собеседники подчеркнули, что он не блокировал действия блока, касающиеся Украины.

Зеленский, комментируя инициативу Орбана, заявил, что не все лидеры могут вести переговоры, поскольку «нужно иметь определенные полномочия и силу для этого». В Кремле говорили, что высоко оценивают «твердую, понятную и последовательную» линию премьера Венгрии, направленную на сопоставление позиций двух сторон.

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Виктор Орбан Дональд Трамп США Украина НАТО
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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