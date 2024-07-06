 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан ответил на критику его визита в Москву со стороны Борреля

Сюжет
Военная операция на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал критику своего визита в Москву «бюрократическим бредом», об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Речь идет о заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза, и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.

«Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне», — заявил политик.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Орбан написал, что «миссия выполнена» и «будет продолжена в понедельник».

Закончив свой визит в Москве, премьер-министр прилетел в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), передает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.

Фицо заявил, что хотел бы вместе с Орбаном посетить Россию
Политика
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Визит Орбана в Москву состоялся 5 июля. Он обсудил с Путиным возможные пути урегулирования кризиса на Украине. 

За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Виктор Орбан Венгрия Россия
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Путин раскрыл содержание переговоров с Орбаном
Политика
Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину
Политика
Переговоры Путина и Орбана завершились
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Байден проведет встречу с участием Зеленского на полях саммита НАТО Политика, 08:15
Орбан ответил на критику его визита в Москву со стороны Борреля Политика, 07:36
Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов над двумя регионами Политика, 07:31
В Сербии ответили на требования ЕС ввести санкции против России Политика, 07:12
Бывший гендиректор PayPal пообещал $2 млн, если Байден снимется с гонки Политика, 07:05
Reuters узнал о внезапной отмене визита прокурора МУС в Газу Политика, 06:42
Представитель штаба Трампа заявила, что Байден находится в «упадке» Политика, 06:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стало известно, кто будет новым президентом Ирана Политика, 06:33
Орбан предрек самоубийство НАТО Политика, 06:26
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Шебекино Политика, 05:37
В Стамбуле и других городах Турции заметили в небе падающий метеорит Общество, 05:18
Байден заявил, что выйдет из гонки, если «Всемогущий Господь сойдет» Политика, 05:15
Байден назвал себя «тем парнем, который остановил Путина» Политика, 04:48
Аэропорт в Италии назовут в честь экс-премьера Берлускони Политика, 04:13