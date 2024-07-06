Орбан ответил на критику его визита в Москву со стороны Борреля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал критику своего визита в Москву «бюрократическим бредом», об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Речь идет о заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза, и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.

«Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне», — заявил политик.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Орбан написал, что «миссия выполнена» и «будет продолжена в понедельник».

Закончив свой визит в Москве, премьер-министр прилетел в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), передает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.

Визит Орбана в Москву состоялся 5 июля. Он обсудил с Путиным возможные пути урегулирования кризиса на Украине.

За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.