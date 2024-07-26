Песков раскрыл, зачем «смутьян из ЕС» Орбан посетил Россию

Песков: Орбан был в России для прояснения позиции по Украине

Виктор Орбан (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии приезжал в Россию для того, чтобы прояснить позицию Москвы по украинскому конфликту, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его мнению, Орбан стал «европейским смутьяном», самовольно приехав в Россию. «Он же не сказал: «Я поддерживаю Россию». Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: «Слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже, но поймем из первоисточника», — отметил Песков, выступая на Фестивале новых медиа.

Орбан перед визитом в Москву был в Киеве, а затем поехал в Пекин, но именно «за эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом», обратил внимание представитель Кремля.

«И это [делают] вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации, «золотым миллиардом», в этом плане обстановка жутчайшая», — добавил Песков.

В начале июля Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву и Пекин, где провел встречи с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Премьер-министр рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию спрашивал у глав государств, можно ли согласовать прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». Китай же, по словам Орбана, может выступить «ключевой силой в создании условий для мира».

Визит Орбана в Россию вызвал осуждение со стороны Украины и европейских лидеров. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения.