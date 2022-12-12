ЕС не смог согласовать девятый пакет санкций против России
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе 12 декабря не смогли согласовать девятый пакет санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.
«Министры не достигли соглашения, но я надеюсь, что оно будет достигнуто на этой неделе», — отметил он.
Утром сегодняшнего дня Боррель говорил, что дискуссия на эту тему продолжается, а заседание будет «долгим и сложным». «Пока остается ряд вопросов, которые нуждаются в согласовании», — сообщал глава дипломатии ЕС.
С начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел против Москвы восемь пакетов санкций. Последний был утвержден в октябре, в него в том числе вошел потолок цен на российскую нефть, в итоге согласованный на уровне $60 за баррель.
В ноябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила об активной работе ЕС над девятым пакетом санкций. В декабре она сообщила, что новые ограничительные меры коснутся 200 физических и юридических лиц, трех банков, товаров двойного назначения, электроники и ИТ-компонентов. Новый санкционный пакет также предусматривает запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую отрасль и вещание четырех российских каналов, заявляла глава Еврокомиссии.
По данным Politico, новые санкции затронут 169 организаций — поставщиков товаров, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России», экспорт двигателей для дронов, химического и биологического оборудования, средств подавления беспорядков, ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объектов. В рамках девятого пакета санкций будут отозваны лицензии на вещание «НТВ Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».
В санкционный список попадут телеведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, режиссер Никита Михалков, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), всего — еще 144 человека, писал EUObserver. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в санкционный список внесут 141 человека и 47 организаций, передает Bloomberg. Он сказал, что Будапешт попытался убедить ЕС не вводить санкции против некоторых российских чиновников, связав это с риском закрытия каналов связи с Москвой.
Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что санкции могут быть согласованы до конца текущей недели. Одновременно с этим, по данным газеты, Германия, Франция и Нидерланды попросили Брюссель изменить режим санкций, чтобы четко обозначить исключения для поставок российского зерна и удобрений.
Российская экономика достойно справляется с санкциями, но ситуация непростая и требует особых усилий со стороны правительства, говорил президент России Владимир Путин. Ограничительные меры он также называл «безумными» и «бездумными» и указывал, что расчет западных стран на развал российской экономики не оправдался.