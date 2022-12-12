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ЕС не смог согласовать девятый пакет санкций против России

Боррель: страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что европейские министры смогут достичь договоренностей по новым санкциям на этой неделе
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Kay Nietfeld / Getty Images)

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе 12 декабря не смогли согласовать девятый пакет санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Министры не достигли соглашения, но я надеюсь, что оно будет достигнуто на этой неделе», — отметил он.

Утром сегодняшнего дня Боррель говорил, что дискуссия на эту тему продолжается, а заседание будет «долгим и сложным». «Пока остается ряд вопросов, которые нуждаются в согласовании», — сообщал глава дипломатии ЕС.

С начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел против Москвы восемь пакетов санкций. Последний был утвержден в октябре, в него в том числе вошел потолок цен на российскую нефть, в итоге согласованный на уровне $60 за баррель.

В ноябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила об активной работе ЕС над девятым пакетом санкций. В декабре она сообщила, что новые ограничительные меры коснутся 200 физических и юридических лиц, трех банков, товаров двойного назначения, электроники и ИТ-компонентов. Новый санкционный пакет также предусматривает запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую отрасль и вещание четырех российских каналов, заявляла глава Еврокомиссии.

По данным Politico, новые санкции затронут 169 организаций — поставщиков товаров, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России», экспорт двигателей для дронов, химического и биологического оборудования, средств подавления беспорядков, ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объектов. В рамках девятого пакета санкций будут отозваны лицензии на вещание «НТВ Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».

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В санкционный список попадут телеведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, режиссер Никита Михалков, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), всего — еще 144 человека, писал EUObserver. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в санкционный список внесут 141 человека и 47 организаций, передает Bloomberg. Он сказал, что Будапешт попытался убедить ЕС не вводить санкции против некоторых российских чиновников, связав это с риском закрытия каналов связи с Москвой.

Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что санкции могут быть согласованы до конца текущей недели. Одновременно с этим, по данным газеты, Германия, Франция и Нидерланды попросили Брюссель изменить режим санкций, чтобы четко обозначить исключения для поставок российского зерна и удобрений.

Российская экономика достойно справляется с санкциями, но ситуация непростая и требует особых усилий со стороны правительства, говорил президент России Владимир Путин. Ограничительные меры он также называл «безумными» и «бездумными» и указывал, что расчет западных стран на развал российской экономики не оправдался.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине санкции ЕС Жозеп Боррель
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