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Война санкций ,  
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Премьер Латвии заявил, что Прибалтика больше всех пострадала от санкций

Премьер Латвии счел Прибалтику наиболее пострадавшей от санкций и потребовал новых мер
Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш (Фото: Alastair Grant / Getty Images)

Страны Балтии продолжат оказывать помощь Украине и настаивать на ужесточении санкций против России, хотя они пострадали от ограничений больше всего. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с коллегами из Эстонии и Литвы, передает LSM.

«Из всех государств Европы три прибалтийские страны пострадали экономически больше всех и раньше всех от этих санкций, но это не остановило нашу решимость поддерживать Украину и требовать этих санкций против России и Белоруссии», — сказал он.

Премьер-министры стран Балтии едины в намерении требовать ужесточения санкций против России и вместе просят союзников нарастить предоставление помощи Украине, подчеркнул Кариньш.

Политики прибалтийских стран после начала российской спецперации неоднократно призывали ЕС ужесточить санкции против России. В конце октября они вместе с представителями Польши подготовили новый пакет санкций против России, который включал запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики и ограничения на импорт российских алмазов, писали «Польское радио» и PAP со ссылкой на проект документа. Кроме того, он предусматривал запрет на ввоз в Россию всех беспилотников, в том числе используемых в гражданских целях. Все четыре страны (Латвия, Литва, Эстония и Польша) также выступили за ограничение импорта российского сжиженного нефтяного газа.

Прибалтийские государства вводили ограничения в отношении России и ее граждан и на национальном уровне. В сентябре они, как и Польша, запретили россиянам въезжать на свою территорию по шенгенским визам, в том числе выданным третьими странами. Латвия и Эстония в октябре уведомили ФТС о решении заморозить таможенное сотрудничество с Россией.

Кроме того, 5 ноября Латвия, Литва, Эстония как страны Балтийской ассамблеи приняли резолюцию о поддержке Украины. В документе речь шла о необходимости изолировать Россию от Европы.

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Президент России Владимир Путин называл вводимые Западом санкции безумными и бездумными. По его мнению, ограничения не достигли своей цели. В Москве неоднократно заявляли о намерении продолжать военную операцию на Украине несмотря на санкции.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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