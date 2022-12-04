ЕС опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России в $60
Евросоюз опубликовал в официальном журнале ЕС решение о введении потолка цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Государства-члены союза согласовали предельную цену в начале декабря после длительного обсуждения, вслед за ними аналогичные меры приняли страны «Большой семерки» и Австралия. Вместе эти государства составляют «Коалицию по ограничению цен».
«Для достижения целей ограничения цен, включая его способность снижать доходы России от продажи нефти, предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством», — говорится в публикации.
Согласно документу, решение вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале ЕС. В рамках шестого пакета санкций ЕС в отношении России эмбарго на закупки сырой нефти вступает в силу 5 декабря. В дальнейшем Коалиция планирует согласовать лимит цен и на нефтепродукты из России, это собираются сделать к 5 февраля 2023 года, когда начнет действовать европейское эмбарго и на их поставки.
Механизм потолка цен, говорится в решении ЕС, будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января следующего года. При пересмотре должны учитываться эффективность реализации меры, присоединение других государств к механизму или «неофициальное согласование» с предельной ценой, а также потенциальное воздействие на Евросоюз. Кроме того, мера должна реагировать на изменения на рынке, включая возможные потрясения.
В ходе обсуждений применения механизма потолка цен Венгрия добилась исключения для себя — ей не нужно применять эту меру. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто также заявил, что Брюсселю «давно пора» осознать, что такие меры вредят европейской экономике. По словам Сийярто, нужно увеличить поставки энергоносителей, поскольку это может снизить цены.
Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Москва не будет поставлять энергоносители странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. После согласования лимита западными странами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Россия не примет потолок цен на российскую нефть.