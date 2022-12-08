Politico узнало о планах ЕС ввести санкции против 169 компаний

Брюссель в рамках санкций хочет приостановить действие лицензий на вещание «НТВ Мир», «России 1», «РЕН ТВ» и «Первого канала», пишет Politico

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Девятый пакет санкций ЕС против Москвы может затронуть 169 организаций, поставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России», пишет Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.

По данным издания, новые ограничительные меры ЕС также затронут поставки двигателей для дронов, химического и биологического оборудования, средств для подавления беспорядков и электронных компонентов.

Брюссель также планирует расширить список запрещенных к экспорту в Россию товаров для авиационной и космической отраслей, в том числе добавив в него авиадвигатели и их части, ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.

Издание со ссылкой на документ Еврокомиссии пишет, что ЕС планирует приостановить действие лицензий на вещание «НТВ Мир», «России 1», «РЕН ТВ» и «Первого канала». РБК направил им запросы. В пресс-службе НТВ отказались от комментариев.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел восемь пакетов санкций против России. Президент Владимир Путин называл западные санкции «безумными» и «бездумными», а также заявлял, что количество ограничительных мер и скорость, с которой они вводились, беспрецедентно. Расчет Запада на разрушение экономики России не оправдался, считает российский президент.

Последний пакет европейских санкций был утвержден в октябре и включал в себя, среди прочего, потолок цен на российскую нефть. (ЕС, G7 и Австралия в итоге одобрили его на уровне $60 за баррель, Россия анонсировала ответные меры).

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об активной работе над девятым пакетом санкций. В декабре она заявила, что новые ограничения коснутся 200 физических и юридических лиц, трех российских банков, включая запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), товаров двойного назначения, электроники, IT-компонентов, химикатов, нервно-паралитических веществ.

Также новым пакетом предусмотрен запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую отрасль, поставки беспилотников и двигателей для них в Россию и любые страны, которые могли бы их направить ей, и прекращение вещения четырех российских телеканалов.

Financial Times указывала, что новый пакет санкций может быть согласован к концу следующей неделе. При этом со ссылкой на высокопоставленных дипломатов в ЕС газета писала, что против новых санкций против России выступила Венгрия.