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Война санкций ,  
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FT узнала о планах ЕС расширить санкций на горнодобывающий сектор России

FT: в новый пакет санкций ЕС войдут меры в отношении горнодобывающего сектора России
Газета отмечает, что под запрет попадут инвестиции в горнодобычу в России, а также операции еще с тремя российскими банками. Новый, уже девятый, пакет санкций представители стран ЕС могут согласовать в этом году
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В Евросоюзе могут ввести санкции против горнодобывающей промышленности России, сообщает со ссылкой на собственные источники Financial Times.

«Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор в составе нового пакета санкций. <...> Запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность будет предусматривать исключения для некоторых конкретных продуктов», — отмечает издание.

Новый, девятый пакет санкций, может быть согласован к концу следующей недели. FT напоминает, что для вступления в силу его должны единогласно утвердить все 27 стран — членов ЕС.

«Этот пакет может быть дополнен, но в него уже включены меры экспортного контроля в отношении технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки производства вооружений, запрет на транзакции еще с тремя российскими банками. Под санкции (в случае принятия этого пакета санкций. — РБК) попадут также 180 физических лиц», — отмечается в заметке.

Ранее о масштабном расширении санкций ЕС сообщала европейская редакция издания Politico. По ее данным, новый пакет могут утвердить «относительно быстро, возможно, до заседания Совета по иностранным делам на следующей неделе и саммита ЕС».

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FT узнала о планах ЕС расширить санкций на горнодобывающий сектор России
FT узнала о планах ЕС расширить санкций на горнодобывающий сектор России

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Евросоюз санкции уголь горнодобывающая Россия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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