Путин оценил санкции словами «не было бы счастья, да несчастье помогло»
Россия с советских времен не производила конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации, но из-за санкций вынуждена будет это делать, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями инженерных школ в Великом Новгороде. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — сказал президент (трансляцию ведет канал «Россия 24»).
«Конечно, лучше покупать, дешевле даже и комфортнее, «Боинги» и «Эрбасы», — признал он. — Но если сами не будем делать, никогда не появятся».
По словам президента, Минтранс правильно поступил, когда оставил в России иностранные самолеты в лизинге. «Но сколько на них будем летать еще? Год, два, три? К этому времени нам нужны свои машины. Они у нас есть. Но их нужно тиражировать — «а», и «бэ» — улучшать по качеству», — подчеркнул Путин.
После начала военной операции на Украине ЕС и США ввели жесткие санкции против российской авиационной отрасли, запретив поставки в страну самолетов и деталей для них. Производитель моторов для Boeing и Airbus CFM International прекратил работу с Россией.
На этом фоне власти стали обсуждать импортозамещение. В сентябре Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд руб. на выпуск отечественных гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100, а правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку авиаотрасли, в том числе на расширение производства пассажирских МС-21. В то же время Минтранс предложил российским компаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей на средства Фонда национального благосостояния России.