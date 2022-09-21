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Путин оценил санкции словами «не было бы счастья, да несчастье помогло»

Путин: благодаря санкциям Россия сама будет производить двигатели для гражданской авиации
Благодаря санкциям Россия вынуждена будет сама выпускать авиадвигатели для гражданских самолетов. Президент считает, что покупать самолеты Airbus и Boeing дешевле и комфортнее, но необходимо иметь собственное производство
Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС
Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Россия с советских времен не производила конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации, но из-за санкций вынуждена будет это делать, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями инженерных школ в Великом Новгороде. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — сказал президент (трансляцию ведет канал «Россия 24»).

«Конечно, лучше покупать, дешевле даже и комфортнее, «Боинги» и «Эрбасы», — признал он. — Но если сами не будем делать, никогда не появятся».

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По словам президента, Минтранс правильно поступил, когда оставил в России иностранные самолеты в лизинге. «Но сколько на них будем летать еще? Год, два, три? К этому времени нам нужны свои машины. Они у нас есть. Но их нужно тиражировать — «а», и «бэ» — улучшать по качеству», — подчеркнул Путин.

В Минтрансе обсудили выкуп самолетов из зарубежного лизинга
Бизнес
Фото:Александр Щербак / ТАСС

После начала военной операции на Украине ЕС и США ввели жесткие санкции против российской авиационной отрасли, запретив поставки в страну самолетов и деталей для них. Производитель моторов для Boeing и Airbus CFM International прекратил работу с Россией.

На этом фоне власти стали обсуждать импортозамещение. В сентябре Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд руб. на выпуск отечественных гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100, а правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку авиаотрасли, в том числе на расширение производства пассажирских МС-21. В то же время Минтранс предложил российским компаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей на средства Фонда национального благосостояния России.

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