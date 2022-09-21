Путин: благодаря санкциям Россия сама будет производить двигатели для гражданской авиации

Путин оценил санкции словами «не было бы счастья, да несчастье помогло»

Благодаря санкциям Россия вынуждена будет сама выпускать авиадвигатели для гражданских самолетов. Президент считает, что покупать самолеты Airbus и Boeing дешевле и комфортнее, но необходимо иметь собственное производство

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Россия с советских времен не производила конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации, но из-за санкций вынуждена будет это делать, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями инженерных школ в Великом Новгороде. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — сказал президент (трансляцию ведет канал «Россия 24»).

«Конечно, лучше покупать, дешевле даже и комфортнее, «Боинги» и «Эрбасы», — признал он. — Но если сами не будем делать, никогда не появятся».

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По словам президента, Минтранс правильно поступил, когда оставил в России иностранные самолеты в лизинге. «Но сколько на них будем летать еще? Год, два, три? К этому времени нам нужны свои машины. Они у нас есть. Но их нужно тиражировать — «а», и «бэ» — улучшать по качеству», — подчеркнул Путин.

После начала военной операции на Украине ЕС и США ввели жесткие санкции против российской авиационной отрасли, запретив поставки в страну самолетов и деталей для них. Производитель моторов для Boeing и Airbus CFM International прекратил работу с Россией.

На этом фоне власти стали обсуждать импортозамещение. В сентябре Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд руб. на выпуск отечественных гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100, а правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку авиаотрасли, в том числе на расширение производства пассажирских МС-21. В то же время Минтранс предложил российским компаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей на средства Фонда национального благосостояния России.