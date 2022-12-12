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Война санкций ,  
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EUobserver узнал о плане ввести санкции против Лепса, Михалкова и Гоблина

EUobserver узнал о плане ЕС ввести санкции против Лепса, Никиты Михалкова и Гоблина
В девятый пакет санкций Евросоюза будут включены 144 россиянина, 169 компаний, Московский кредитный банк и Дальневосточный банк, пишет издание
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Новый пакет санкций ЕС против России введет ограничения против 144 человек, среди которых будут телеведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), режиссер Никита Михалков, пишет EUObserver.

Кроме того, у трех российских каналов — НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ — должны отозвать лицензии на вещание в ЕС. Их обвиняют в «грубом искажении и манипулировании фактами».

Также новые санкции включают экономические меры — запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и заморозку активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.

Ранее о том, что новые санкции ЕС будут введены в отношении 169 российских компаний и затронут три телеканала, писало издание Politico. Оно сообщало, что под новые санкции попадают двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с беспорядками и различная бытовая электроника, например ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.

Детали девятого санкционного пакета ранее не были известны, однако 7 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц, в том числе три банка, в числе которых она называла Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). 

Пока что согласовать девятый пакет антироссийских санкций европейским странам не удается, 12 декабря это подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке согласование девятого пакета санкций против России. Мы все еще в процессе [согласования] и еще не закончили», — сказал он. Боррель указал, что предложение о санкциях — «это лишь предложение, но не окончательное решение» и его необходимо обсуждать. «Пока остается ряд вопросов, которые нуждаются в согласовании», — добавил дипломат. Ранее FT писало, что против новых санкций выступила Венгрия. Ее голоса достаточно, чтобы заблокировать весь пакет, так как решение должно быть единогласным.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
санкции Евросоюз Григорий Лепс Никита Михалков
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