Путин словами «все непросто» описал ситуацию с санкциями против России

Ситуация с санкциями требует особого внимания со стороны экономического блока правительства, заявил Путин. По его словам, пока усилия российских властей дают «положительный эффект»

Владимир Путин и Александр Лукашенко (справа) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российская экономика достойно справляется с санкциями, но ситуация «непростая» и требует от экономического блока правительства особых усилий, заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Российская экономика санкционный удар выдерживает, выдерживает весьма достойно», — сказал Путин.

По его словам, об этом говорят «все основные макроэкономические показатели».

«Да, конечно, все непросто. Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий», — продолжил президент.

Однако, добавил он, в целом «эти усилия дают положительный эффект», что отражается и «на уровне товарооборота» между Россией и Белоруссией.

С конца февраля западные страны, в частности США, Великобритания и Евросоюз, неоднократно ужесточали санкции против России. Под ограничения попали высшее руководство страны, некоторые главы компаний и бизнесмены. За границей было заморожено около половины российских золотовалютных резервов. Ограничения также были наложены на ряд банков, предприятий оборонной и космической промышленности, авиаотрасль и экспорт технологий.

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В российском МИДе эти санкции назвали незаконными. В ответ Россия запретила въезд высшему руководству США, перевела оплату за газ в рубли и объявила о ряде других мер в отношении недружественных стран. В свою очередь, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что из-за санкций против России мир может столкнуться с логистическим, энергетическим, финансовым и продовольственным кризисами, новыми региональными конфликтами и активизацией террористов. По его словам, в результате также могут появиться «новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях».