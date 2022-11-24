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Война санкций ,  
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Фон дер Ляйен сообщила об активной работе над девятым пакетом санкций

Глава Еврокомиссии: работа над девятым пакетом санкций против России «идет полным ходом»
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Работа над девятым пакетом санкций Евросоюза против России идет полным ходом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию. Видео выступления опубликовано на ее странице в Twitter.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы ударить по болевым точкам России, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну с Украиной. И я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — сказала фон дер Ляйен. Она выразила уверенность, что ЕС вместе со странами G7 и другими партнерами скоро утвердит потолок цен на российскую нефть.

Введение потолка цен на российскую нефть предусмотрено восьмым пакетом санкций Брюсселя. Ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. С этих же дат вступит в силу эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путем.

При этом сам лимит еще не согласован. Bloomberg писал, что страны Евросоюза должны были согласовать предельный уровень цен на российскую нефть 23 ноября, но переговоры зашли в тупик. По данным Politico, Еврокомиссия предложила установить потолок цен в в $65–70 за баррель. Большинство стран ЕС согласились, а Польша отказалась, выступив за ограничение на уровне $30.

22 ноября Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что Польша, Латвия, Литва и Эстония пытаются убедить другие страны Евросоюза и Еврокомиссию одновременно с введением потолка цен на российскую нефть принять и очередной, девятый пакет санкций. По данным газеты, власти стран ЕС составили «лонг-лист» тех, кто может попасть под новые санкции, и Еврокомиссия начала изучать эти предложения.

Москва неоднократно заявляла, что прекратит поставки энергоресурсов тем странам, которые введут ценовые потолки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия будет переориентировать поставки на рыночно ориентированных партнеров или сокращать добычу.

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Теги
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