Politico узнал о планах смягчить санкции на российские цемент и удобрения

Европейские страны согласовали «потолок цен» на российскую нефть, рассказали Politico чиновники. Вместе с тем они договорились фактически снять эмбарго на поставки российских удобрений и цемента, говорят собеседники портала

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Послы ЕС предложат Европейской комиссии днем 28 сентября ввести ограничение цен на нефть и другие санкции, сообщает Politico Playbook.

Одновременно в соответствии с соглашением ЕС предложит смягчить свои санкции в отношении других товаров, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений и цемента, сообщают Playbook чиновники. «Это do ut des», — сказал один из чиновников (формула римского права, фактически означает «ты мне — я тебе» — РБК.)

Новые ограничения со стороны ЕС будут означать, что судоходным и страховым компаниям будет запрещено транспортировать или страховать российскую нефть, если цена, по которой она продается, превышает определенный предел. Этим пределом будет цена, по которой российская нефть в настоящее время продается в Азии, это примерно на 30% дешевле текущих цен на нефть в Европе.

Аналогичные санкции введут и союзники ЕС, в том числе Великобритания, где страхуются большинство танкеров. Идея состоит в том, чтобы у других стран, таких как Китай и Индия, даже если они не введут аналогичные санкции сами, не возникало стимула платить за российскую нефть больше.

Также, по словам собеседников Politico Playbook, решен вопрос с отношением к санкциям со стороны Кипра, Мальты и Греции, которые долгое время не поддерживали ограничения, которые касаются танкеров, поскольку зарабатывают на транспортировке российской нефти. Теперь эти страны предварительно согласовали ограничения с тем условием, что они получат компенсацию потерь, сообщили собеседники издания.

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