Восьмой пакет санкций ЕС против России. Что важно знать

Евросоюз объявил, что вводит очередной, восьмой, пакет санкций против России в ответ на присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Основные новые ограничения и их анализ — в материале РБК

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Евросоюз объявил о вводе нового, восьмого по счету, пакета экономических и персональных санкций в отношении России в ответ на принятие в ее состав новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — по итогам проведенных там референдумов. В список санкций вошли установление потолка цен при поставках российской нефти в третьи страны, экспортные и импортные ограничения, запрет на криптокошельки для россиян и ряд других мер. Пакет принят «в свете нарастающей военной агрессии против Украины и незаконной аннексии украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей», говорится в сообщении совета ЕС. Подробности санкций, как ожидается, будут опубликованы позднее 6 октября в Официальном журнале ЕС.

Потолок цен на нефть

Евросоюз вводит в свою законодательную систему регулирование, направленное на фактическое установление предельных цен на российские нефть и нефтепродукты для третьих стран. Дизайн этого ограничения такой: в общем случае европейским компаниям и организациям запрещается оказывать услуги по морской перевозке, а также техническому содействию, посредничеству, финансированию или страхованию (перестрахованию) в отношении закупок российской нефти третьими странами. Такой пункт (со сроками вступления в силу с декабря 2022 года для нефти и с февраля 2023 года для нефтепродуктов) был введен еще в июне в рамках шестого санкционного пакета. Однако теперь из него будет сделано исключение: такие услуги будут разрешены, если нефть или нефтепродукт покупается по цене, равной или ниже предельной (точные уровни отдельно для нефти и отдельно для нефтепродуктов будут установлены в течение нескольких недель).

Евросоюз считает, что такой механизм (который в настоящее время согласовывается на уровне «Группы семи», включая США) позволит «решительно сократить доходы России от продажи нефти». Сам ЕС перестанет импортировать российскую сырую нефть с декабря, нефтепродукты — с февраля. С весны закупки российской нефти последовательно наращивают Китай, Индия и Турция: в частности, еще летом доля Китая и Индии в поставках российской нефти превысила 40% (годом ранее было около 22%), сообщала аналитическая фирма Kpler. Но возят эту нефть в основном танкеры, принадлежащие бенефициарам из Греции, Кипра и Мальты. Так, по оценкам вашингтонского Института международных финансов (IIF), греческие танкеры сейчас обеспечивают 55% объемов нефти, выходящих из российских портов (по сравнению с 35% в 2020–2021 годах). Соответственно, греческие, кипрские и мальтийские судовладельцы в теории смогут продолжать оказывать услуги по транспортировке российского топлива в случае заверения со стороны импортеров, что нефть приобретена в соответствии с предельными ценами, установленными на уровне G7.

Санкции на ввоз российских товаров

ЕС расширяет эмбарго на импорт товаров из России, запрещая больше поставок стальной продукции, а также импорт древесной массы, бумаги, сигарет, пластмасс, косметики и ювелирных элементов (включая некоторые драгоценные камни и металлы, кроме золота, импорт которого ЕС запретил еще раньше). По данным Еврокомиссии, в общей сложности новые запреты затронут поставки из России на сумму €7 млрд (по данным за 2021 год).

Еще в марте ЕС закрыл свой рынок для российских черных металлов и некоторых изделий из них на сумму примерно €3,3 млрд в год, но тогда эмбарго коснулось готовой стальной продукции из России, а полупродукты (слябы, стальные заготовки) затронуты не были. Теперь санкции расширяются и на полуфабрикаты, хотя будет предусмотрен переходный период, в течение которого эти изделия еще могут поставляться европейским клиентам. В июле 2022 года поставки железа и стали из России в Евросоюз опустились до $243 млн (с $522 млн в июне и $770–790 млн в месяц минувшей весной).

В прошлом году страны Евросоюза ввезли древесной массы из России (включая целлюлозу) на сумму $158 млн, бумаги и картона — на $645 млн. Конкретные коды запрещаемой продукции станут известны из публикации в Официальном журнале ЕС позднее 6 октября.

Существенный ущерб может быть нанесен и поставкам российской пластмассы. В 2021 году Евросоюз закупил пластмасс и изделий из них в России на сумму свыше $1,5 млрд. Эта продукция продолжала ввозиться в ЕС и в 2022 году, хотя и в меньших объемах: в июле европейский импорт пластмасс из России составил около $57 млн.

Еврокомиссия сообщает, что импортное эмбарго также затронет продукцию российского машиностроения (пока без конкретики), транспортные средства, текстиль, обувь, кожу, керамику и некоторые химические продукты.

Санкции на поставки в Россию

Дополнительные экспортные ограничения вводятся с целью уменьшить «доступ России к военным, промышленным и технологическим товарам». Например, ЕС запретит продажу в Россию коксового угля, который используется на российских промышленных заводах (экспорт из ЕС в Россию в 2021 году составил $48 млн). Кроме того, накладывается эмбарго на поставки в Россию определенных электронных компонентов, которые могут использоваться в российских вооружениях, технических деталей, применяемых в авиационном секторе, и некоторых продуктов химии.

ЕС запрещает экспорт в Россию товаров, «которые могут использоваться для смертной казни, пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения» (в России смертная казнь запрещена с 1997 года. — РБК), а также гражданского огнестрельного оружия и его компонентов, военных транспортных средств. В 2021 году европейский экспорт оружия, боеприпасов, их частей и принадлежностей составил $46 млн, в том числе около $23 млн — спортивные и охотничьи ружья и винтовки.

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