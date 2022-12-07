Еврокомиссия решила добавить 200 пунктов в российский санкционный список

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

Евросоюз предлагает ввести ограничения против 200 физических и юридических лиц в рамках девятого антироссийского санкционного пакета, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в список войдут военные, оборонные предприятия, члены Госдумы и Совфеда, министры, губернаторы и политические партии.

Фон дер Ляйен назвала следующие составляющие нового санкционного пакета:

Ограничения против 200 физических и юридических лиц.

Санкции против трех российских банков, включая полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР).

Экспортные ограничения на товары двойного назначения, а также ключевые химикаты, нервно-паралитические вещества, электронику и ИТ-компоненты, которые могут быть использованы в российской военной промышленности.

Запрет на экспорт беспилотников в России, запрет на экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любые третьи страны, которые могли бы поставлять их в Россию.

Запрет на вещание для четырех российских телеканалов как в эфире, так и через сетевые платформы.

Запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль, а также новые меры против энергетики.

РБК направил запрос в пресс-службу ВБРР.

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