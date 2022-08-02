МИД Китая выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
МИД Китая вызвал посла США в Китае Николаса Бернса и выразил решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Huanqiu Shibao со ссылкой на Центральное телевидение страны.
Замминистра иностранных дел Китая Се Фэн заявил, что Пелоси бросила вызов миру и намеренно совершила провокацию, нарушила принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике между Китаем и США.
По его словам, американское правительство должно нести за это ответственность и «заплатить за свои ошибки». Пекин потребовал, чтобы американская сторона предприняла практические меры для устранения негативных последствий визита Пелоси на Тайвань.
«Тайвань — это китайский остров, и в конечном итоге он вернется в объятия Родины», — заключил Се Фэн.
Пелоси прилетела в Тайбэй, столицу частично признанного Тайваня, вечером 2 августа в рамках азиатского турне, во время которого она посетила Сингапур и Малайзию. Также в ее офисе сообщили о предстоящем визите в Южную Корею и Японию; поездка на Тайвань официально не анонсировалась.
КНР напомнила Вашингтону о следовании принципу «одного Китая», согласно которому Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, Пекин считает частью Китая, а не отдельной страной, и предупредила об ответных мерах в случае посещения острова высокопоставленной чиновницей. Китайская армия с вечера 2 августа будет проводить у острова учения со стрельбами.
Президент США Джо Байден в конце июля заявил, что американские военные считают поездку Пелоси на остров «не очень хорошей идеей». Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Пелоси имеет «право» посетить Тайвань и это не свидетельствует о каких-либо изменениях в политике США по отношению к Китаю.