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МИД Китая сравнил политику США с гибелью Джорджа Флойда

Памятник Джорджу Флойду в Нью-Йорке, США
Памятник Джорджу Флойду в Нью-Йорке, США (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

Китай не может позволить США считать себя «мировым полицейским» и действовать по отношению к другим странам как в ситуации с афроамериканцем Джорджем Флойдом, заявила в Twitter представитель китайского МИДа Хуа Чуньин. По ее словам, такая политика означает «запугивание и удушение [США] по своему желанию».

Флойда задержали американские полицейские в Миннеаполисе в конце мая 2021 года. Сотрудники полиции заподозрили его в попытке расплатиться фальшивыми купюрами в магазине, один из полицейских придавил шею Флойда коленом к земле. Подозреваемый требовал отпустить его и кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали просьбы. Задержанный скончался позднее в больнице. Его гибель вызвала массовые протесты в США и других странах.

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Фото:Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Материал дополняется.
 

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