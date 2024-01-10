Выборы 2024 года, которые могут изменить мировую политику

СМИ уже окрестили 2024 год «матерью всех избирательных годов» и «демократическим Супербоулом», — на участки могут прийти более половины жителей планеты. РБК отобрал кампании, исход которых определит очень многое

Фото: Mark Makela / Getty Images

Президентские выборы на Тайване

2024 год начнется с, пожалуй, одного из наиболее напряженных и решающих плебисцитов — президентских выборов на Тайване; они пройдут 13 января. Кандидатов три — нынешний вице-президент, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ, мэр Нового Тайбэя и кандидат от Гоминьдана Хоу Юи, а также Кэ Вэньчжэ, мэр Тайбэя и основатель еще совсем молодой оппозиционной Тайваньской народной партии (ТНП). Одновременно с президентскими пройдут и выборы в местный однопалатный парламент — Законодательный юань.

Итоги выборов окажут колоссальное влияние на то, как в следующие четыре года будут развиваться отношения между Тайванем и Китаем, считающим остров своей отколовшейся провинцией; в Пекине предстоящее голосование называют «выборами между войной и миром». Третья подряд победа кандидата от ДПП, выступающей за независимость Тайбэя и сближение с США, усилит противостояние с Пекином и повысит риски вооруженного столкновения. В этом случае возрастет и градус напряженности между Китаем и США, которые значительно нарастили военную поддержку острова и не раз Тайбэю защиту в случае возможного нападения Китая.

Кандидат от Гоминьдана Хоу выступает за сохранение статуса-кво, критикуя и предложенный Китаем принцип «одна страна, две системы», и формальное обретение независимости Тайванем. Вместо этого Хоу предлагает собственную формулу отношений с Пекином: «сдерживание, диалог и деэскалация». Кэ, уступающий по популярности двум остальным кандидатам, согласно опросам общественного мнения, также активно поддерживает возобновление диалога с Китаем, подчеркивая, что материк и остров — «часть одной семьи». Победа любого из оппозиционных кандидатов, таким образом, может привести к деэскалации ситуации в Тайваньском проливе, по крайней мере в краткосрочном периоде.

Президентские выборы в Азербайджане

По плану эти выборы должны были пройти в 2025 году, однако в декабре 2023 года нынешний глава государства Ильхам Алиев издал указ, согласно которому голосование пройдет досрочно — 7 февраля 2024 года. Согласно Конституции Азербайджана, президента избирают сроком на семь лет. Алиев находится у власти с 2003 года, и если он выиграет грядущие выборы, то для него это будет уже пятый срок на посту президента.

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12 декабря 2023 года правящая партия «Ени Азербайджан» приняла решение, что ее на выборах будет представлять Алиев. «На протяжении многих лет все говорили, что тот, кто освободит Карабах, будет нашим вечным президентом. Ильхам Алиев заслужил эту должность и звание своей 20-летней политикой, служа народу Азербайджана и освобождая оккупированные территории», — заявил тогда заместитель председателя партии Таир Будагов (цитата по Report).

Как сообщили 23 декабря в Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК), всего на участие в выборах претендуют 15 человек. Помимо Алиева, ЦИК принял документы еще от шестерым — это значит, что им выдали подписные листы для сбора голосов, которые нужны для регистрации в качестве кандидатов. В числе зарегистрированных — депутаты Милли меджлиса (национального парламента) Захид Орудж (самовыдвиженец) и глава Партии великого созидания Фазиль Мустафа, бывший председатель Либерально-демократической партии Фуад Алиев, глава партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев, а также Гудрат Гасангулиев («Единый народный фронт Азербайджана») и Рази Нуруллаев («Национальный фронт»).

Четверо из них уже имеют опыт участия в президентских кампаниях. Гасангулиев был соперником Алиева на всех выборах с 2003 года и набирал на них не более 3% голосов. Орудж баллотировался в 2013 и 2018 годах, его лучший результат — 3,12%. Мустафа и Фуад Алиев значились в бюллетенях в 2008 году, получив 2,47% и 0,78% голосов соответственно.

Всеобщие выборы в Индии

Весной 2024 года в Индии пройдут всеобщие выборы — самый массовый в мире плебисцит, в котором смогут принять участие почти миллиард избирателей. Точные даты пока не утверждены, но ориентировочно голосование состоится в апреле-мае. Предыдущие всеобщие выборы 2019 года проводились в семь этапов — с 11 апреля по 19 мая, а итоги были подведены 23 мая.

Индия — парламентская республика, и ключевое значение будут иметь итоги выборов в нижнюю палату парламента — Лок сабха. Политическая коалиция или партия, получившая большинство в палате, в которой сейчас 543 депутата, получает право сформировать правительство, а ее лидер, как правило, назначается президентом на пост премьер-министра.

Наблюдатели предсказывают победу Национально-демократическому альянсу и входящей в него индийской националистической «Бхаратия джаната парти» нынешнего премьера Нарендры Моди. Согласно опросу общественного мнения ABP News от 24 декабря, правая коалиция может получить от 295 до 335 мест. Ей противостоит оппозиционный альянс I.N.D.I.A., куда входит старейшая партия страны, Индийский национальный конгресс, которую сейчас возглавляет Рахул Ганди, правнук Джавахарлала Неру и внук Индиры Ганди.

Оппозиция вряд ли сможет одержать победу, но вполне может улучшить свои результаты по сравнению с 2019 годом: согласно тому же опросу: I.N.D.I.A. может рассчитывать на 165-205 мест в Лок сабхе (на прошлых выборах партии, входящие в альянс, получили 138 мест). Поэтому многие наблюдатели характеризуют предстоящие выборы как референдум о доверии Моди, руководящему страной с 2014 года. Голосование пройдет на фоне международного скандала, разгоревшегося после покушений на сикхских сепаратистов в Канаде и США, предположительно организованных Нью-Дели, беспрецедентного приостановления полномочий свыше 140 оппозиционных депутатов парламента, что дало оппозиции возможность обвинить правительство Моди в уничтожении демократических институтов страны.

Выборы президента России

Выборы в России пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года. В начале декабря о намерении выдвинуться на новый срок заявил действующий президент Владимир Путин. Он идет на выборы самовыдвиженцем, его кандидатуру поддержали две парламентские партии — «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Владимир Путин четырежды побеждал на президентских выборах. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 52,94%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. Одобренные на референдуме в 2020-м поправки к Конституции позволили Путину в третий раз подряд идти на выборы.

Коммунисты выдвинули кандидатом в президенты бывшего агрария Николая Харитонова, ЛДПР — Леонида Слуцкого, «Новые люди» — вице-спикера Думы Вячеслава Даванкова, о планах выдвижения заявил находящийся под арестом экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Всеобщие выборы в Мексике

2 июня в Мексике пройдут президентские, парламентские и губернаторские выборы, и впервые в истории страны два основных кандидата на должность президента — женщины. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не баллотируется, поскольку в Мексике президент избирается на один шестилетний срок без права на повторное переизбрание. Кандидатом от правящей левой партии «Движение национального возрождения» (МОРЕНА) стала Клаудия Шейнбаум, этническая еврейка и физик по образованию, до июня 2023 года бывшая мэром Мехико.

Оппозиционный центристский «Широкий фронт за Мексику» также выдвинул своим кандидатом женщину — сенатора и бизнесвумен Сочитль Гальвес, чей отец принадлежит к коренному индейскому народу отоми. Еще одним кандидатом должен был стать губернатор северо-восточного штата Нуэво-Леон Самуэль Гарсия из партии «Гражданское движение», но он снял свою кандидатуру в начале декабря. До 20 января его партия должна определиться с заменой.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному в конце ноября, Шейнбаум поддерживали 53% респондентов, Гальвес — 25%, Гарсию — 10%. За полгода, оставшиеся до выборов, Гальвес в теории может сократить отставание, а вот шансы на победу кандидата от «Гражданского движения», кого бы партия ни выбрала, остаются низкими из-за ее скромных рейтингов. Таким образом, практически наверняка впервые в истории Мексики президентом станет женщина — Шейнбаум или Гальвес.

Итоги выборов значительно повлияют на динамику отношений с США. В 2023 году Мексика стала крупнейшим американским торговым партнером, но в отношениях между двумя странам немало проблем — в первую очередь, нескончаемый поток мигрантов и контрабанда наркотиков через общую границу двух. Представители Республиканской партии США даже предлагают ввести в соседнюю страну войска или нанести удары высокоточным оружием по нарколабораториям мексиканских наркокартелей. Не исключено, что обострение подобной риторики на фоне предстоящих выборов в самих США скажется на результатах президентской гонки в Мексике.

Выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня (9 июня — основной день голосования) и станут первыми с момента выхода Великобритании из ЕС. Жителям Евросоюза предстоит выбрать 720 депутатов на пятилетний срок. У Великобритании было 74 места в парламенте, 27 из них были распределены между оставшимися странами-членами ЕС, еще 46 упразднены, таким образом его состав сократился с 751 до 705 человек, в сентябре 2023 года эти цифры были вновь пересмотрены — дополнительные 15 мест были распределены между 11 странами с учетом демографических изменений. Число мандатов для каждой страны определяется численностью ее населения, но не менее 6 и не больше 96. Максимальное количество мандатов закреплено лишь за Германией.

В странах-членах ЕС нет единой процедуры голосования, оно может проходить как по открытым, так и по закрытым спискам. Также страны самостоятельно устанавливают минимальный порог для прохождения в Европарламент. Избиратели каждой страны голосуют за национальные партии, выбранные кандидаты потом распределяются по европейским фракциям в зависимости от политических взглядов. Обычно национальные партии поддерживают конкретную фракцию, которая ближе всего к их политической повестке. На данный момент в Европарламенте семь фракций.

Европейская народная партия (христианские демократы) — крупнейшая фракция в Европарламенте, консервативная, имеет 176 мест, традиционно как победитель выдвигает своего кандидата на пост спикера.

Прогрессивный альянс социалистов и демократов — 144 места.

«Обновляя Европу» — либеральная, проевропейская фракция, имеет 102 места.

Зеленые/Европейский свободный альянс — подвигает климатическую повестку, имеет 71 место.

«Европейские консерваторы и реформисты» — умеренные евроскептики и антифедералисты, имеют 64 места.

«Идентичность и демократия» — группа правых и ультраправых политиков националистического толка, евроскептики. Имеют 64 места в Европарламенте.

Европейские левые — объединяет политиков коммунистических взглядов, имеет 38 мест.

Еще 48 мест принадлежат беспартийным депутатам.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выборы в Европарламент могут стать столь же судьбоносными, как и президентская гонка в США на фоне роста правых настроений по всей Европе. Рост популярности правых партий в Германии, Франции, Италии, Испании (стран с самыми большими национальными квотами в Европарламенте), а также недавний приход к власти правых в Нидерландах и Словакии могут существенно изменить расклад сил в Европарламенте и затруднить его законодательную деятельность, а также изменить повестку по внутри- и внешнеполитическим вопросам. Также именно Европарламент должен одобрить кандидатуру главы Еврокомиссии, которую выдвинут главы государств в рамках Евросовета. Нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пока не подтвердила готовность пойти на второй срок. Ранее неоднократно сообщалось, что она может стать новым генсеком НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.

Согласно данным Politico poll of polls, предварительный расклад показывает сохранение позиций консерваторов (ЕНП по-прежнему останется крупнейшей фракцией в Европарламенте, но потеряет не менее шести мест). Правые «Идентичность и демократия» и «Европейские консерваторы и реформисты» значительно усилят свои позиции (89 и 78 мест вместо 64 у каждой фракции ранее). Социалисты фактически сохранят свои позиции (142 места), коммунисты потеряют 8 мест, но главным аутсаудером окажутся зеленые, которые по прогнозам потеряют 27 мест. Это отражает тренд на снижение поддержки экологов по всему ЕС из-за радикализации климатической повестки. Либералы также потеряют 18 мест и выйдут из числа трех крупнейших фракций в Европарламенте.

Президентские выборы в Венесуэле

Во второй половине 2024 года в Венесуэле пройдут президентские выборы. Результаты последних выборов главы государства, прошедших в 2018 году, отказались признавать США и ряд латиноамериканских стран, а в самой стране разгорелся политический кризис: венесуэльская оппозиция сплотилась вокруг спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Таковым его посчитали и некоторые зарубежные государства, однако в последние годы международная поддержка политика сошла на нет, а 30 декабря 2022 года сами оппозиционеры проголосовали за роспуск «временного правительства» Гуайдо.

В середине октября 2023 года президент Николас Мадуро заключил с оппозицией соглашение о проведении президентских выборов, в котором стороны пообещали воздержаться от насилия и уважать право друг друга на выбор кандидатов. Поэтому США, оказывающие поддержку местной оппозиции, сняли санкции с нефтегазового сектора Венесуэлы. 22 октября венесуэльская оппозиция впервые за 11 лет провела праймериз, на которых оглушительную победу одержала бывший депутат Национальной ассамблеи Мария Корина Мачадо, которой, как заявило правительство, еще в 2015 году было запрещено занимать выборные должности последующие 15 лет.

Вскоре Верховный суд Венесуэлы аннулировал результаты праймериз и оставил в силе действующие против Мачадо ограничения, тем самым поставив под угрозу реализацию соглашения между Мадуро и оппозицией. Мачадо потребовала отменить запрет. В конце декабря США и Венесуэла провели обмен заключенными, в рамках которого США выпустили из-под стражи венесуэльского дипломата и доверенное лицо Мадуро Алекса Сааба, а из венесуэльских тюрем, помимо 10 американских граждан, должны быть освобождены венесуэльские политзаключенные. Мачадо заявила, что была вовлечена в переговоры, и подчеркнула, что после выполнения всех требований Мадуро — снятия санкций США и освобождения Сааба — у него «не будет оправдания», чтобы не сразиться с ней на выборах в 2024 году.

При этом 3 декабря правительство Венесуэлы провело референдум о присоединении богатого нефтью региона Эссекибо соседней Гайаны, что многие расценили как попытку Мадуро заработать политические очки перед выборами. Кроме того, власти незамедлительно обвинили оппозицию в попытках сорвать голосование по сговору с иностранными нефтедобывающими компаниями, работающими в спорном регионе.

Дата президентских выборов по-прежнему не определена, и за последующие месяцы Мачадо могут так и не допустить до выборов, что может спровоцировать протесты в Венесуэле и практически наверняка приведет к восстановлению ранее снятых санкций США. Однако если же оппозиционного кандидата допустят до выборов, то это может стать самым серьезным вызовом Мадуро с момента его прихода к власти в 2013 году.

Парламентские выборы в Австрии

На 30 сентября 2024 в альпийской республике назначены выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента из 183 депутатов), в результате которых Австрия может присоединиться к числу европейских стран, во главе которых стоят правые популисты. После политического скандала 2019 года, получившего название «Ибица-гейт», который привел к отставке правительства Себастьяна Курца, правопопулистская Партия свободы потеряла доверие австрийцев. Ее лидер и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе вместе с другими членами партии был уличен в переговорах с «племянницей российского олигарха», в рамках которых он обещал ей помочь с получением контрактов в Австрии в обмен на позитивное освещение партии в СМИ. Однако 2023 год стал для Партии свободы годом расцвета: к концу декабря рейтинг ее популярности составил 30% (+14% по сравнению с результатом выборов 2019 года), и теперь она может не просто стать младшим партнером в правящей коалиции, а сама сформировать альянс и провести кандидата на место канцлера.

Правящая коалиция во главе с Народной партии Австрии, которая после скандала осталась у власти (правительство возглавил Карл Нехаммер), переживает не менее драматичное падение. Она потеряла 16,5% поддержки, ее текущий уровень — 21%. Зеленые, младший партнер правящей коалиции, лишились 4,9% поддержки, текущий уровень их популярности — 9%. Социал-демократическая партия Австрии стала второй по популярности с 24% (+2,9%), партия NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») также немного увеличила свои позиции до 9,5% (+1,3%). Рейтинг Коммунистической партии Австрии вырос до 3%, хотя на выборах 2019 года она не набрала даже 1%. Тем не менее она вряд ли сможет преодолеть 4-процентный барьер прохождения в парламент.

В случае прихода к власти правопопулистов отношения Вены с Брюсселем могут заметно ухудшиться. Лидер Партии свободы Герберт Кикль неоднократно хвалил политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по защите национальных интересов страны в споре с ЕС, а также заявлял о готовности использовать право вето в Евросовете в случае принятия новых санкций в отношении России. Выборы в Австрии состоятся уже после выборов в Европарламент, где также ожидается усиление правых сил. Увеличение числа правых политиков в европейских институтах и среди лидеров ЕС может привести к серьезным изменениям в миграционной политике союза, а также затруднить оказание помощи Украине.

Парламентские и президентские выборы в Грузии

В 2024 году Грузию ждут сразу два плебисцита — парламентские и президентские выборы. Выборы в однопалатный парламент более значимы — Грузия парламентская республика, премьер-министра избирают законодатели, и именно он определяет политику страны, в то время как президент выполняет в большей степени представительские и церемониальные функции.

Правящая партия «Грузинская мечта» твердо намерена на этих выборах победить. Как заявил в июле 2023 года ее генеральный секретарь, мэр Тбилиси Каха Каладзе, «Мечта» планирует оставаться у власти еще как минимум восемь лет. «Я уверен, что в 2024 году партия победит с убедительным счетом. Мы также выиграем выборы в органы местного самоуправления 2025 года и парламентские выборы 2028 года», — уверен он (цитата по Новости — Грузия).

По последним опросам, правящее движение занимает первое место. Так, согласно исследованию Международного республиканского института США (International Republican Institute — IRI), опубликованному в ноябре 2023 года, если бы выборы состоялись сейчас, «Грузинская мечта» набрала бы 25% голосов. Следом идут Единое национальное движение, которое основал экс-президент Михаил Саакашвили, — 13%, центристская «За Грузию» — 4%, а далее — еще 12 партий, чья поддержка составляет от 1 до 3%.

Согласно Конституции, парламентское голосование проходит в последнюю субботу октября в год, когда истекает срок полномочий действующего парламента, — это значит, что в 2024 году они запланированы на 26 октября.

Выборы президента напрямую связаны с исходом парламентских и также проходят в октябре. Главу государства избирают на пять лет — это делает Избирательная коллегия из 300 человек. Согласно Конституции, в нее входят все члены парламента и представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик, а также члены местных органов самоуправления. Кто будет претендовать на должность президента, пока не ясно.

Всеобщие выборы в США

На 5 ноября 2024 года в США назначены всеобщие выборы, по итогам которых определится следующий президент, состав всей палаты представителей и трети сената.

В январе начнутся праймериз Демократической и Республиканской партий — во всех 50 штатах пройдут первичные выборы и кокусы, по итогам которых к июню будут определены кандидаты в президенты от каждой из партий. До этого претенденты на номинацию будут проводить дебаты (они уже начались) и вести агитационный кампании.

От демократов помимо действующего президента США Джо Байдена в праймериз примут участие конгрессмен от штата Миннесота, 54-летний миллионер Дин Филлипс и писательница, автор бестселлеров по версии The New York Times Марианна Уильямсон. Число претендентов-республиканцев заметно выше. Помимо экс-президента Дональда Трампа за номинацию борются еще шесть человек — губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, миллионер и предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, пастор и предприниматель из Техаса Райан Бинкли и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Помимо кандидатов от партий в президентских выборах планируют участвовать и три независимых: племянник 35-го президента США, антипрививочник Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, американский философ христианского толка и писатель Корнел Уэст и кандидат от партии зеленых в 2012 и 2016-х годах врач Джилл Стайн.

Наиболее вероятным сценарием является повторение президентской гонки 2020 года, то есть поединок Трампа и Байдена. Ни один кандидат от двух партий не может приблизиться к ним по популярности, потенциально момент неопределенности могут внести лишь два фактора, которые могли бы затруднить участие Трампа в президентской гонке. Первый — четыре уголовных дела в отношении экс-президента, ему предъявлен 91 пункт уголовных обвинений; второй — запрет на участие в республиканских праймериз в Колорадо, который теоретически может привести к аналогичным решениям в других штатах. На текущий момент Трамп опережает Байдена с 47% против 43%.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты конгресса в большей степени способны принести сюрпризы. В настоящее время палату представителей контролируют республиканцы (222 против 212 мест у демократов), а демократы с небольшим перевесом контролируют сенат (51 против 49). В условиях поляризации американского общества возможно как восстановление контроля демократов над палатой представителей, так и переход к республиканцам сената. В случае продолжения функционирования конгресса в разделенном формате (такая ситуация сложилась по итогам промежуточных выборов), новый президент США вне зависимости от того, кем он будет, столкнется с проблемами при продвижении собственных инициатив. Также вероятно, что законодатели будут парализованы при принятии решений по наиболее чувствительным вопросам. Такая ситуация уже сложилась в вопросе оказания помощи Украине: законодатели с октября не могут прийти к компромиссу из-за решения республиканцев увязать финансовую помощь Киеву с ужесточением миграционного законодательства США.

Приход к власти Трампа внесет элемент неопределенности как во внутреннюю, так и во внешнюю политику США (во время своего президентского срока он вышел из ряда международных договоров, включая сделку по иранскому атому, начал торговую войну с Китаем, попытался продвинуть «сделку века» между Израилем и Палестиной, восстановить отношения с КНДР), однако сам факт повторения гонки между Байденом и Трампом может дестабилизировать американское общество по аналогии с выборами 2020 года. Тогда Байден победил Трампа с минимальным отрывом, что привело к спекуляциям о фальсификациях и попытке захвата Капитолия сторонниками Трампа в начале января 2021 года.

Президентские выборы в Молдавии

Очередные выборы президента Молдавии должны пройти осенью 2024 года. Нынешняя глава государства Майя Санду объявила о своем выдвижении 24 декабря, опубликовав видео на этот счет в своих соцсетях. Дата выдвижения неслучайна — ровно три года назад в этот день Санду вступила в должность президента. В обращении она подчеркнула, что при ней Кишинев получил статус кандидата в Евросоюз и одобрение Брюсселя о начале переговоров о вступлении.

«Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году. На этом пути нас очень много — молдаван всех профессий и из всех уголков мира», — сказала Санду (цитата по NewsMaker). Тогда же она предложила провести осенью 2024 года референдум о членстве страны в Евросоюзе.

Точная дата, когда в Молдавии пройдут выборы президента, пока неизвестна — предварительно они запланированы на осень. Предложение Санду о референдуме спровоцировало дискуссию о том, может ли это голосование пройти в тот же день, что и выборы. С одной стороны, оппозиция и ЦИК говорят, что это не соответствует Кодексу о выборах, с другой — правящая партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS) утверждает, что Конституция запрещает объединять только президентские и парламентские выборы — о референдуме речи не идет. И хотя законодательство не предусматривает такой постановки вопроса, говорят эксперты, у власти есть время на то, чтобы внести в него необходимые изменения.

При этом парламент, где большинство принадлежит PAS, уже дважды за последнее время менял Кодекс о выборах. В декабре 2022 года был уточнен период проведения президентских выборов: согласно прежней редакции, они проводились не позднее 30 и не ранее 60 дней до истечения президентских полномочий, согласно новой — в течение двух месяцев после того, как должность президента становится вакантной. В том же месяце парламентское большинство PAS приняло поправку к кодексу, согласно которой голосование возможно не раньше чем за 60 дней до истечения мандата главы государства и не позднее двух месяцев после. В чем причина таких изменений, фракция не объяснила. Пока эти поправки прошли первое чтение. Если парламент их утвердит, то голосование состоится в период с ноября 2024 по февраль 2025 годов — законодатели должны утвердить точную дату не позднее чем за 60 дней до выборов.