Президент Мексики предложил «перемирие» для решения мировых проблем

Президент Мексики Лопес Обрадор: в мире нужно на пять лет прекратить конфронтации и войны

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить период пятилетнего «перемирия», когда никакие страны не будут способствовать конфронтациям и войнам, пишет местное издание Excelsior.

По словам главы государства, мир в последнее с столкнулся со множеством кризисов — пандемия, боевые действия на Украине, напряженность вокруг Тайваня, торможение экономического роста, глобальная инфляция и т. д. Чтобы противостоять им, и нужно «перемирие».

Точкой отсчета начала такого периода мексиканский лидер призвал считать прекращение российско-украинского конфликта. Он отметил, что с подобной инициативой может выступить Организация Объединенных Наций. По словам президента, «перемирие» должно коснуться как обычных войн, так и торговых.

«Стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития», — такие действия в ответ на глобальные вызовы предложил президент Мексики.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что происходящие события в мире можно считать знаком наступления нового этапа в мировой истории. По его мнению, идет слом существующей однополярной системы и в новой фазе «только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста». Президент назвал происходящие изменения «революционными» и направленными на построение «гармоничного, более справедливого, безопасного миропорядка».