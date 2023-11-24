Евросоюз допустил принятие Грузии и Молдавии без Абхазии и Приднестровья

Грузия и Молдавия не станут «заложником конфликтов», территориальные споры не помешают интеграции, указали в ЕС. Власти Молдавии допустили поэтапное присоединение к Евросоюзу, но сочли этот путь худшим вариантом

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Евросоюз может принять в свой состав Грузию и Молдавию без регионов, которые Брюссель рассматривает как части этих государств — Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Об этом «Известиям» сообщил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

«Европейское будущее Грузии и Молдавии не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне ЕС. Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», — пояснил Стано.

Еврокомиссия порекомендовала 8 ноября начать переговоры о вступлении Украина и Молдавии, а также предоставить Грузии статус кандидата. Окончательное решение, предоставлять ли Грузии статус кандидата и начинать ли переговоры с Украиной и Молдавией, должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.

Молдавский президент Майя Санду назвала поэтапный сценарий, при котором сначала в ЕС вступает правый берег Днепра, а затем левый, «худшим вариантом». «Как только люди увидят, как повышается уровень жизни, как растут пенсии и зарплаты, как улучшается жизнь в наших регионах, они, конечно, захотят пойти по тому же пути. Я считаю, что они хотят этого уже сегодня, но есть еще и Российская Федерация, которая всеми силами пытается сохранить прежнюю ситуацию», — сказала она. Экс-президент Игорь Додон назвал такую позицию предательством страны, подчеркнув, что Приднестровье — часть Молдавии.

Граждане Грузии с 2017 года могут без виз путешествовать по Евросоюзу на срок до 90 дней, причем это право распространяется на жителей Абхазии и Южной Осетии при условии наличия у них грузинского биометрического паспорта.

Прежде Евросоюз только единожды принял в свой состав страну с неурегулированными территориальным спором — Кипр в 2004 году. Около 40% острова занимает Северный Кипр, его признала только Турция.