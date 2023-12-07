Зачем Ильхаму Алиеву понадобились досрочные президентские выборы

Выборы президента Азербайджана пройдут на год раньше, чем планировалось. По оценке экспертов, они станут плебисцитом о доверии Ильхаму Алиеву. Для него это будут уже пятые по счету президентские выборы

Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Почему были назначены досрочные выборы

В Азербайджане выборы президента пройдут досрочно: вместо апреля 2025 года (плановый срок) они назначены на 7 февраля 2024 года, согласно указу Ильхама Алиева от 7 декабря 2023 года. В нем глава государства ссылается на часть 1 статьи 101 Конституции республики, которая дает ему право объявить досрочные выборы, и статью 179 Избирательного кодекса, где речь идет о внеочередном голосовании. Дополнительных разъяснений на этот счет от президентского офиса не последовало.

В Основном законе Азербайджана нет ограничений на число переизбраний президента. В 2016 году в республике прошел референдум, на котором были одобрены поправки к Конституции, — срок президентства, в частности, увеличился с пяти до семи лет; у главы государства появилась возможность распускать милли меджлис (однопалатный парламент) и назначать досрочные президентские выборы. Ильхам Алиев находится во главе страны с 2003 года (прежде президентом был его отец Гейдар Алиев). В 2018 году его переизбрали на четвертый срок, который истекает в 2025 году. Также в новом электоральном цикле пройдут муниципальные и парламентские выборы — в декабре 2024-го и феврале 2025 года соответственно.

«Азербайджан распространил свой суверенитет над Карабахом, а мирный договор с Арменией должен полностью решить главную задачу 30-летнего периода независимости Азербайджана. В этой связи какие-то выборы нужно было назначать раньше», — пояснил РБК азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

Кто будет конкурентом Алиева, пока не известно. В выборах 2018 года наряду с действующим президентом участвовали еще семь кандидатов. Алиев, глава партии «Новый Азербайджан», набрал 86,21% голосов, а его ближайший соперник — беспартийный депутат милли меджлиса Захид Орудж, — 3,11%. «Конкуренты у Ильхама Алиева есть всегда — и от прозападной оппозиции, и от политических организаций, которые стремятся занять свою нишу, — утверждает Мамедов. — Наверняка кто-то будет и теперь. Но всем понятно, что победа в войне, нынешние экономические показатели, решение проблемы Карабаха и маячащий впереди мирный договор с Арменией создают основу, для того чтобы у президента Алиева был наивысший результат».

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов обращает внимание, что внеочередная избирательная кампания для Азербайджана не является чем-то диковинным: досрочными были выборы президента в 2018 году и парламента в 2020-м, которые эксперт называет частями «своеобразного властного транзита», в который укладывается увеличение срока президентских полномочий, назначение в 2017-м первым вице-президентом супруги Алиева Мехрибан, а также перестановки в исполнительной власти (в частности, с должности главы администрации президента ушел Рамиз Мехтиев, который занимал его с 1995 года).

«Уходящий год принес Алиеву славу покорителя Карабаха. В этом он превзошел и своего отца, и первых двух президентов республики, про которых в ней сегодня почти никто и не вспоминает. Эту славу азербайджанский лидер хочет капитализировать. Страна изменила территориальные очертания. Но и не только. Она все чаще заявляет о себе как не о малой, а как минимум средней державе. И весь этот символический капитал Алиев не хочет подвергать инфляции», — так Маркедонов объясняет решение о досрочных выборах. По его оценке, они станут «плебисцитом о поддержке первого лица». «Ведь сегодня даже самые суровые оппозиционеры в Азербайджане не отрицают роли Алиева в сборке государства. Оппонировать ему именно в таком контексте «здесь и сейчас» практически невозможно», — считает эксперт.

Как продвигается урегулирование между Азербайджаном и Арменией

Вопрос Нагорного Карабаха был закрыт, после того как 19 сентября Азербайджан провел в регионе военную операцию, которую назвал «антитеррористическими мероприятиями локального характера». 20 сентября Баку и власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня, а неделю спустя президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ, по которому непризнанная республика 1 января 2024 года прекратит существовать. К началу октября оттуда выехали в Армению более 100 тыс. карабахских армян.

Вопрос Карабаха был частью более широкой дискуссии между Азербайджаном и Арменией. Ереван настаивал на том, чтобы включить эту тему в переговоры о мирном соглашении, Баку эту идею категорически отвергал, заявляя, что Карабах — часть территории Азербайджана, чего в международном сообществе не оспаривает никто. В последний год премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана как государства площадью 86,6 тыс. кв. км; поскольку это площадь Азербайджанской ССР, так Пашинян фактически признавал, что Карабах принадлежит соседней республике.

Параллельно с разговорами и публичными заявлениями по теме Нагорного Карабаха в последние два года Ереван и Баку обменивались предложениями о мирном соглашении. Встречи на высшем уровне и уровне глав МИД проходили на трех площадках — российской, американской и европейской. До сентябрьский операции Азербайджана представители сторон встречались часто — с конца мая по середину июля прошло четыре раунда консультаций. После капитуляции Карабаха личные встречи прекратились — 6 октября в Гранаде должны были пройти переговоры глав Азербайджана, Армении, Германии, Франции и Евросоюза, но Алиев от этой встречи отказался, и на них приехал только Никол Пашинян.

Обмен предложениями о мирном договоре продолжается. 6 декабря, выступая в Баку на конференции «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности», Алиев рассказал, что всего Азербайджан и Армения провели пять-шесть обменов комментариями насчет соглашения: Баку свои последние передал 11 сентября, Ереван — 21 ноября. По словам Алиева, это будет документ максимум на шесть-семь страниц из 20 статей. Азербайджанский лидер отметил, что Армения теперь близка к принятию пяти принципов мирного соглашения, которые Баку передал Еревану больше года назад.



В марте 2022 года МИД Азербайджана обозначил пять принципов, на которые Баку и Ереван могут опираться при заключении мирного соглашения: взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и политической независимости друг друга;

взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и взятие юридических обязательств не предъявлять подобные претензии в будущем;

обоюдные обязательства избегать в межгосударственных отношениях угроз безопасности, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности друг друга, а также воздерживаться от других действий, несовместимых с целями Устава ООН;

делимитация и демаркация границ и установление дипломатических отношений;

открытие и создание транспортных и иных коммуникаций и налаживание сотрудничества в иных сферах, представляющих взаимный интерес.

«После сентября 2023 года главное препятствие к мирному договору, проблема Карабаха, отпала сама собой, — говорит Фархад Мамедов. — Сейчас больше всего проблем создает геополитический фон, — чтобы избавиться от него, наверняка интенсифицируется двусторонний диалог, без посредников. Западное посредничество неприемлемо для России, российское неприемлемо для Запада, Пашинян не летит в Москву, Алиев не летит в Вашингтон. После февраля 2022 года Азербайджан и Армения стали своего рода посредниками между посредниками».

Прямых контактов между Азербайджаном и Арменией на высшем уровне сейчас нет. Однако действует двусторонняя комиссия по делимитации границы, в рамках которой встречаются вице-премьеры двух стран, — последняя их встреча на условной границе прошла 30 ноября 2023 года. «Для Армении участие посредников очень важно — для нее это гарантии. За последние два месяца наряду с формальными гарантиями безопасности, которые исходят из союзнических отношений с Россией, она получила гарантии Евросоюза, США и Ирана. И в Баку считают, что для Еревана этого достаточно, чтобы идти на договоренности в двустороннем формате», — резюмировал Мамедов.