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Политика ,  
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Венесуэла и Гайана решили не применять силу в территориальном конфликте

Страны спорят из-за богатого полезными ископаемыми региона Эссекибо. Он подконтролен Гайане, но недавно Венесуэла объявила его своим штатом. Президенты двух стран договорились решить вопрос диалогом и не доводить его до эскалации
Президент Гайаны&nbsp;Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Гайаны Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро (Фото: Miraflores Palace / Reuters)

Венесуэла и Гайана по итогам переговоров, связанных со спорным штатом Эссекибо, договорились не использовать для решения конфликта силу, говорится в совместном заявлении сторон, которое опубликовал в Х (бывший Twitter) венесуэльский президент Николас Мадуро. Он провел встречу с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать или использовать силу друг против друга при любых обстоятельствах, включая те, которые являются следствием любых существующих разногласий между двумя государствами», — сказано в заявлении.

Стороны договорились решать проблемные вопросы в соответствии с международным правом, посредством диалога и воздерживаться от эскалации. Они выразили приверженность «обеспечению добрососедства, мирного сосуществования и единства Латинской Америки и Карибского бассейна».

Две страны не пришли к согласию в вопросе о том, будет ли привлечен к решению пограничного спора Международный уголовный суд. На этом настаивает Гайана, но Венесуэла не признает его юрисдикцию.

Новая встреча представителей Венесуэлы и Гайаны состоится в течение трех месяцев в Бразилии.

О какой территории спорят Венесуэла и Гайана

Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти Гайаны. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.

Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года.

Мадуро подписал указы о включении части Гайаны в состав Венесуэлы
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В первой половине декабря Мадуро объявил спорную территорию 24-м штатом Венесуэлы под названием Эссекибо-Гайана и затем подписал указы, которые фактически включают ее в состав страны.

Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео отмечал, что страна в случае попытки Венесуэлы изменить границы будет защищаться «всеми средствами». Однако от указывал, что численность Сил обороны Гайаны — это чуть больше 4 тыс. человек, а армии Венесуэлы — 351 тыс. В этой связи Гайана заявляла о планах наращивать военное сотрудничество, в том числе с США.

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Эссекибо Венесуэла Гайана

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