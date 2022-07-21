Президентом Индии второй раз в истории стала женщина
В президентских выборах в Индии победу одержала кандидат от Национального демократического альянса Драупади Мурму, сообщает издание Times of India.
Мурму набрала 64% голосов выборщиков из числа членов парламента и местных ассамблей штатов и территорий, ее соперник-оппозиционер Яшвант Синха — 36%. Мурму получила голоса во всех штатах страны, Синха проиграл в трех штатах. Синха поздравил Мурму с победой.
Также нового президента поздравил действующий премьер-министр Нерендра Моди.
«Жизнь Драупади Мурму, ее ранняя борьба, ее богатое служение и ее образцовый успех мотивируют каждого индийца. Она стала лучом надежды для наших граждан, особенно для бедных, маргинализированных и угнетенных», — написал он в Twitter.
Мурму принесет присягу 25 июля, за день закончится срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда.
Индия — парламентская республика, поэтому президент в стране выполняет в основном представительские функции. Срок его полномочий составляет пять лет и не более двух сроков подряд.
Мурму стала 15-м президентом Индии с момента обретения страной независимости в 1947 году. Мурму будет второй женщиной президентом после Пратибхи Патил, которая была индийским лидером с 2007 по 2012 год, и первым президентом из одного из индийских племен (санталов).
Ей 64 года, до этого она была губернатором штата Джаркханд на востоке Индии. В политике Мурму с 1997 года, когда она стала муниципальным депутатом. С того же времени она является членом правой партии Бхаратия Джаната, которая является крупнейшей в НДА, ее лидер — Моди.