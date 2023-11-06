Насколько местные выборы в Молдавии приблизили смену власти в республике По данным правящей партии, ее кандидаты станут мэрами в 240 из 898 городов

В Молдавии прошли всеобщие местные выборы. Их считают тестовыми перед президентскими, которые намечены на 2024 год. Правящая партия не сумела одержать убедительной победы. Насколько это опасно для Майи Санду — в материале РБК

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Как прошли местные выборы в Молдавии

6 ноября были подведены итоги прошедших накануне в Молдавии всеобщих выборов в местные органы власти — молдаване выбирали 898 мэров (примаров) и около 11 тыс. членов местных советов. В кампании приняли участие около 58 тыс. кандидатов, представлявших 34 партии и один избирательный блок. По данным ЦИК, явка составила 41,41%, то есть на участки пришло около 1,147 млн человек.

Как сообщила глава молдавского ЦИК Анжела Караман, избрать мэров удалось в 623 населенных пунктах. В 265 городах ни один из кандидатов на пост примара не преодолел порог 50% голосов, а это значит, что там будет второй тур. Еще в восьми селах выборы не состоялись, так как явка была ниже 25%, — повторные выборы там пройдут через две недели.

Что до распределения голосов между партиями, то, как сообщил вице-председатель правящей партии «Действие и солидарность», министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, ее кандидаты победили на выборах мэра в 240 городах; по его данным, партия также лидирует на выборах в 19 из 35 местных советов.

Ключевые молдавские партии Правящая партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS). Создана в 2016 году действующим президентом страны Майей Санду. В результате досрочных выборов 2021 года она получила в 101-местном парламенте более 60 мандатов. Это позволило ей сформировать правительство. Движение активно продвигает интеграцию Молдавии в Евросоюз. Партия социалистов Республики Молдова. Ее возглавляет бывший президент Молдавии Игорь Додон (занимал этот пост с 2016 по 2020 год). Партия заявляет о намерениях строить партнерские отношения с Западом и Востоком; сам Додон, будучи президентом, активно работал над развитием отношений с Россией. «Национальное альтернативное движение» (Mișcarea Alternativa Națională — MAN). Партия создана в декабре 2022 года, ее возглавляет мэр Кишинева Ион Чебан. Она также выступает за европейское будущее Молдавии.

В следующем году в республике пройдут выборы президента, и нынешние местные выборы можно считать проверочным голосованием, отмечает глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. «Сейчас уже можно сказать о тяжелом поражении правящей партии, — сказал он РБК. — Она не получила большинства ни в одном из районных советов, ни в одном из муниципалитетов от правящей партии не был избран мэр. Это говорит о серьезном снижении доверия как к PAS, так и лично к Майе Санду».

Однако это не говорит о том, что грядут какие-то серьезные политические изменения или что PAS проиграет президентские или парламентские выборы, отмечает Манастырлы. Этому, по его мнению, есть несколько причин. «Оппозиция разобщена. Часть ее, прикрываясь пророссийскими и евразийскими лозунгами, сотрудничает с властью, — отмечает эксперт. — Ну и наконец, PAS и Майя Санду уже давно не опираются на внутреннюю легитимность — они опираются на легитимность внешнюю, которая выражается в поддержке со стороны Евросоюза и США».

Административное деление Молдавии Страна разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципия, или муниципалитета (города с особым статусом — Кишинев и Бельцы; муниципиев в республике больше, но именно эти два действуют как самостоятельные административные единицы, остальные входят в другие районы), и автономное территориальное образование Гагаузия.

Наиболее активная борьба за пост мэра развернулась в Кишиневе и Бельцах — на них претендовали 27 и 15 кандидатов соответственно. По предварительным данным, в Кишиневе победил глава MAN Ион Чебан, действующий примар, который занимает этот пост с 2019 года. Объявляя о своей победе, Чебан заявил о «попытках фальсифицировать выборы в пользу правящей партии». «Это был самый длительный процесс подсчета голосов на всех выборах за последние годы», — написал политик в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). В кишиневском муниципальном совете большинство мест получили правящая PAS и MAN — по подсчетам портала alegeri.md, из 51 мандата они могут получить по 20 каждая; следом идут Партия социалистов (ПСРМ) — шесть мандатов, Партия коммунистов (ПКРМ) — два мандата, а также «Платформа достоинство и правда», «Возрождение» и Наша партия — по одному мандату.

В Бельцах предстоит второй тур — там ни один кандидат в мэры не набрал более 50%. По предварительным данным, в него выходят Александр Петков от евроскептической Нашей партии, которую возглавляет молдавский бизнесмен, кандидат в президенты 2020 года Ренато Усатый, и независимый кандидат Арина Коршикова.

Какую роль в выборах сыграл российский фактор

После закрытия избирательных участков представители правящей партии заявили о том, что главной проблемой этих выборов стали попытки фальсифицировать голосование извне. Глава парламента, лидер PAS Игорь Гросу заявил «Радио Молдова», что «самым большим нарушением стала попытка Российской Федерации и организованных преступных группировок обмануть, скомпрометировать этот избирательный процесс». «В остальном те нарушения, которые случались раньше, были и в других выборах», — сказал он.

Под преступными группировками власти, в частности, имеют в виду политические проекты бизнесмена Илана Шора, который участвует в общественной жизни Молдавии, находясь в Израиле. Летом 2023 года Конституционный суд республики запретил его партию «Шор», обвинив ее в том, что она действует «против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности» страны.

Вскоре после ликвидации «Шор» бизнесмен создал политическую партию «Шанс» и за нее призывал голосовать на выборах 5 ноября. Однако за два дня до голосования молдавская Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов «Шанса», и в итоге участвовать в выборах они не смогли. Шор назвал это решение «беспрецедентным, незаконным, рейдерским захватом власти» и призвал голосовать за четырех кандидатов, которых он поддержит, в городах Бельцы, Кишинев, Комрат и Оргеев.

Майя Санду, комментируя исключение «Шанса» из гонки, заявила, что «никто не должен быть выше закона». «Есть закон о финансировании политических партий, правовая база, касающаяся национальной безопасности, и каждый должен уважать эти законы. Никто не стоит выше закона, даже те, у кого есть миллиарды леев российского или другого происхождения», — сказала она в день выборов (цитата по unimedia.info).

Выступая на пресс-конференции 3 ноября, премьер-министр республики Дорин Речан заявил, что в Молдавии «имеет место чрезвычайно опасный феномен, который ставит под угрозу суверенитет и нацбезопасность». «РФ с помощью преступной группировки планирует подчинить Молдову своим интересам с помощью постоянных атак на госинституты и демократические процессы. РФ сегодня не может атаковать Молдову военным путем, как она делает это в Украине, но систематически атакует нас миллиардами леев посредством некой криминальной сети. Мы обязаны прекратить попытки создания условия для насилия и хаоса», — сказал он (цитата по NewsMaker).

Как сообщил в тот же день глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ, за последние два месяца на подкуп избирателей и финансирование связанного с Шором движения было потрачено 90 млн леев (около $5 млн) — по его словам, часть денег поступала в том числе и из России. До этого, 24 октября, СИБ решила ограничить доступ к 22 сайтам российских СМИ — в их числе «Первый канал», RT, НТВ, РЕН ТВ, «Звезда», «Мир». Основанием для этого, сообщили в ведомстве, стало распространение этими сайтами информации, «исходящей от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором».

В Москве это решение назвали «очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева». По оценке МИД России, цель этой политики — «вытеснение русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства Молдавии» и «искоренение любых проявлений инакомыслия и несогласия с политикой властей». «Жителям республики вновь продемонстрировали, что для официального Кишинева на первом месте стоят конъюнктурные соображения и русофобские установки западных кураторов, а не интересы молдавского народа», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как наблюдатели оценили легитимность выборов

На выборы были аккредитованы около 1,5 тыс. наблюдателей, из которых порядка 400 — международные. В их числе представители восьми местных неправительственных организаций, зарубежных посольств в Молдавии, иностранных избирательных комиссий, Совета Европы и Европейского парламента.

С долгосрочной миссией в стране присутствуют эксперты Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) — 264 наблюдателя из 36 стран. В эту миссию должны были войти наблюдатели и от России, но молдавский ЦИК отказала им в аккредитации. «Компетентные органы государства консультируются относительно списка назначенных наблюдателей. У компетентных органов есть право высказывать мнение о назначенных наблюдателях. В этом случае Центральной избирательной комиссии порекомендовали воздержаться от аккредитации определенных лиц», — приводит издание NewsMaker заявление ЦИК. Постпредство России при ОБСЕ обвинило Кишинев в «антироссийской зашоренности», заявив, что он «не впервые злонамеренно нарушает международные обязательства в электоральной сфере».

6 ноября международные наблюдатели от Совета Европы, ОБСЕ и Европарламента представили предварительную оценку прошедших выборов. В их отчете говорится, что голосование прошло «мирно и эффективно, однако вмешательство из-за рубежа и ограничения, введенные в отношении свободы слова, объединений и права на конкуренцию из соображений национальной безопасности, оказали негативное влияние на процесс». Эксперты обращают внимание на то, что голосование проходило в условиях режима чрезвычайного положения (он был введен в Молдавии 24 февраля 2022 года на фоне полномасштабных боевых действий на Украине и с тех пор регулярно продлевается) и напряженности, связанной с определением геополитической ориентации страны.

«Наблюдаемые СМИ предоставляли достаточно разнообразной информации, однако приостановка работы многих средств массовой информации представляется непропорциональным ограничением свободы выражения мнений, — говорится в отчете. — День выборов прошел спокойно, и, хотя тайна голосования не всегда соблюдалась, процесс голосования и подсчета голосов в целом оценивается положительно».