Почему Трамп обогнал Байдена в предвыборных опросах

Последние опросы общественного мнения в США показали, что Дональд Трамп обходит по поддержке избирателей Джо Байдена. И разрыв между ними растет. Эксперты говорят о «холодном душе» для демократов

Дональд Трамп (слева) и Джо Байден (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Насколько Трамп обогнал Байдена в опросах

Экс-президент США Дональд Трамп увеличил свой отрыв от действующего главы государства Джо Байдена в опросах общественного мнения и имеет шансы победить его в случае повторения через год дуэли 2020 года. Таковы данные опроса, проведенного для CNN компанией SSRS среди зарегистрированных избирателей в конце октября — начале ноября. Согласно его результатам, 49% респондентов готовы отдать свои голоса за Трампа, 45% — за Байдена. Еще 5% опрошенных выбрали вариант «другое», а 1% заявил, что не будет голосовать. При этом результаты аналогичного опроса, проведенного в августе, фиксировали меньший разрыв между Трампом и Байденом — 47% против 46% в пользу экс-президента.

CNN отмечает, что шансы на то, что они сойдутся на выборах, достаточно высоки. Пока ни Республиканская, ни Демократическая партия не определились с номинантами в кандидаты в президенты, но дебаты, проходящие в преддверии январских праймериз, показывают, что у Трампа и Байдена на данный момент нет соперников внутри их партий. Выдвижение Трампа, согласно тем же данным CNN, поддерживает 61% опрошенных республиканцев, вторым идет губернатор Флориды Рон Десантис с 17% голосов, за ним — бывшая постпред США при ООН Никки Хейли с 10%. Другие потенциальные участники гонки от республиканцев не набирают и 10%.

В свою очередь, выдвижение Байдена поддерживает 71% опрошенных демократов, конгрессмен от штата Миннесота, 54-летний миллионер Дин Филлипс набирает 11%, писательница Марианна Уильямсон — 8%. При этом Байден проиграл бы каждому из трех лидирующих претендентов на участие в президентской гонке от республиканцев.

Опрос также показал, что большинство американцев негативно относится как к Трампу, так и к Байдену: 61% респондентов считает действующего президента проблемой, о Трампе так высказались 58% опрошенных.

Еще один опрос, проведенный The New York Times совместно с Сиенским колледжем среди зарегистрированных избирателей, выявил, что экс-президент опережает нынешнего в пяти из шести ключевых штатов, которые проголосовали за Байдена в 2020 году. Трамп лидирует в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании с перевесом от 4 до 10%, в то время как Байден обходит своего потенциального соперника только в Висконсине и только на 2%. Победа Трампа в указанных пяти штатах дала бы ему 270 из 538 голосов выборщиков и обеспечила новый президентский срок.

Исследование также показывает падение поддержки Байдена среди традиционных «опорных» групп демократов. Латиноамериканское и чернокожее население США, молодые люди и женщины по-прежнему склоняются к поддержке Байдена, но ее текущий уровень ниже, чем на выборах 2020 года. Голоса мужчин почти поровну распределились между двумя потенциальными соперниками. Опрос CNN дал схожие результаты.

В чем причины снижения поддержки Байдена

The New York Times объясняет нынешнее преимущество Трампа над Байденом ослаблением позиций последнего, поскольку экс-президент в целом остается таким же непопулярным, как и в 2020 году. При этом отношение американцев к 46-му президенту изменилось. Если в 2020 году избиратели считали его более привлекательной личностью, чем Трамп, то теперь это преимущество исчезло, отмечает издание. Причиной тому The New York Times называет экономические проблемы США и обеспокоенность избирателей возрастом действующего президента. Три года назад, когда 78-летний Байден стал самым пожилым президентом США в истории, лишь 30% американцев высказывали опасения в отношении его возраста. Теперь же перспектива переизбрания 82-летнего президента (возраст Байдена на момент выборов 2024 года) вызывает опасения у 70% американцев.

Издание The Hill со ссылкой на демократов сообщает об обеспокоенности партии слабыми социологическими показателями Байдена; в ней осознают, что его возраст становится все большей проблемой. Однако пока альтернативы ему в партии не видят. Politico пишет, что штаб Байдена подталкивают к тому, чтобы пересмотреть план предвыборной кампании, поскольку путь к победе «становится все более тернистым». Бывший политический стратег 44-го президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод открыто призвал Байдена еще раз обдумать решение идти на второй срок. «Угроза просчета здесь слишком велика, чтобы ее игнорировать», — написал Аксельрод в своем аккаунте в Х (бывший Twitter). Байдену нужно решить, отвечает ли выдвижение только его интересам или интересам всей страны, пояснил он.

«Избиратели голосуют. Опросы этого не делают. Теперь давайте победим в следующем году», — прокомментировал Байден результаты опросов в своем аккаунте в X.

CNN отмечает, что опросы могут не учитывать устойчивость позиций демократов при действующем президенте. Например, перед промежуточными выборами социологи предрекали «красный конгресс», то есть полный переход палаты представителей и сената США под контроль республиканцев с существенным перевесом в нижней палате, но этого не случилось. Сенат в итоге остался за демократами, а палата представителей хотя и перешла к республиканцам, но ожидания по количеству принадлежащих им кресел не оправдались.

Сможет ли Байден переломить ситуацию

«Результаты опроса, проведенного The New York Times совместно с Сиенским колледжем, оказались холодным душем для демократов», — считает американист, доктор политических наук Игорь Зевелев. Он согласен, что причины отставания Байдена носят прежде всего экономический характер. «Несмотря на очень хорошие макроэкономические показатели, в США многие группы населения не чувствуют на себе позитивного эффекта от этого, и прежде всего в результате инфляции. Как известно, инфляция больнее всего бьет по семьям со средними и низкими доходами», — сказал Зевелев в разговоре с РБК. Он также напомнил, что за последние месяцы властям удалось взять под контроль инфляцию, но «тот скачок цен, который произошел за последний год, стал очень болезненным».

Данные недавних опросов показывают, что Дональд Трамп сохраняет значительное преимущество над президентом Байденом как на национальном уровне, так и в важных «колеблющихся штатах», которые будут иметь решающее значение в ноябре 2024 года, считает профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алана Кафруни. «Например, сейчас Трамп лидирует в Неваде, Пенсильвании, Мичигане, Аризоне и Джорджии. Байден выиграл в 2020 году во всех этих штатах. Состояние экономики, характеризующееся устойчивой инфляцией и стремительным ростом цен на жилье, играет важную роль. Однако возраст Байдена, безусловно, является наиболее важным фактором снижения его показателей в опросах. К концу второго срока Байдену исполнится 86 лет. Он демонстрирует признаки упадка, а вице-президент Камала Харрис крайне непопулярна», — сказал Кафруни РБК.

Война между Израилем и ХАМАС также способствовала снижению рейтинга Байдена в опросах, полагает профессор. По его словам, республиканцы решительно поддерживают Израиль и считают, что Байден не оказывает ему достаточной поддержки. «Многие демократы, особенно молодые, считают, что Байден недостаточно сделал для поддержки палестинцев в секторе Газа, а также на Западном берегу. Однако в следующем году многое может измениться. В 2024 году Трампу грозит серия уголовных процессов. Хоть эти судебные процессы, вероятно, и повысят популярность Трампа среди его электората, они также могут снизить его поддержку среди независимых политиков», — отметил он.

Внешняя политика всегда второстепенна для американского избирателя, но она важна для элитных групп, которые формируют общественное мнение, и для активистов, напомнил Зевелев. По его оценке, опросы показали: общественное мнение склоняется к тому, что Трамп мог бы лучше справиться с кризисом, возникшим в результате войны Израиля с ХАМАС. «Байден занимает центристскую позицию: с одной стороны, он поддерживает Израиль, с другой — призывает к паузе в военных действиях. Такая политика в результате вызывает неудовлетворение и тех, кто поддерживает Израиль, и тех, кто поддерживает Палестину», — говорит эксперт. Однако Трампу, продолжает он, легко утверждать, что он разрешил бы этот кризис «одним махом», поскольку он не у власти и не вовлечен в деликатную дипломатию на Ближнем Востоке. Так что выводы делать рано, заключает Зевелев: «Посмотрим, чем ответят демократы в ходе предвыборной кампании».