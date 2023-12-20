Может ли Трамп стать президентом после запрета его праймериз в Колорадо Верховный суд штата вынес такое решение, но отложил его исполнение до января

Экс-президент США Дональд Трамп по решению Верховного суда штата Колорадо лишился возможности участвовать в местных праймериз. Как это скажется на его шансах вновь стать президентом США, разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Почему Трампа исключили из праймериз в Колорадо

Во вторник Верховный суд Колорадо постановил, что 45-й президент США Дональд Трамп должен быть исключен из бюллетеней республиканских праймериз, которые стартуют в штате 5 января. Решение опиралось на вердикт окружного суда Колорадо, вынесенный в ноябре. Тогда судьи признали Трампа виновным в попытке захвата Капитолия, предпринятой его сторонниками 6 января 2021 года, и классифицировали ее как мятеж. Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию и участвовавшим в мятеже, после этого запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п. Окружной суд также постановил, что президента нельзя назвать должностным лицом, а потому Трамп не может быть привлечен к ответственности и отстранен от участия в праймериз. Верховный суд Колорадо согласился с тем, что Трамп причастен к мятежу, но проигнорировал вторую часть выводов окружного суда.

Этот случай стал первым в американской истории, когда суд вынес решение на основании 14-й поправки к Конституции и запретил кандидату в президенты участвовать в первичных выборах на территории штата. 14-й поправка была ратифицирована в 1868 году, после Гражданской войны, с целью не допустить проигравших ее конфедератов к президентским выборам.

Вынесение судебного решения на основе поправки вызвало разногласия о правомерности ее применения в текущих реалиях.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию.

Какие у команды Трампа шансы оспорить решение

Предвыборный штаб Трампа уже заявил о готовности оспорить вердикт суда Колорадо в Верховном суде США в Вашингтоне. Тот не обязан рассматривать это дело, но, вероятнее всего, возьмется за него. Предметом рассмотрения станет вопрос, было ли решение судей в Колорадо политически мотивированным или было основано на конституционном праве.

Верховный суд Колорадо принял решение об отстранении Трампа от праймериз с небольшим перевесом — четыре голоса за и три против. В нем преобладают демократы, в то время как из девяти судей Верховного суда США шестеро были выдвинуты президентами-республиканцами и лишь трое — президентами-демократами.

В рамках возможного разбирательства в Вашингтоне могут быть также подняты вопросы о праве признавать экс-президента виновным в мятеже, хотя он не привлечен к уголовной ответственности за это, и о том, может ли суд лишать граждан права самим определять кандидатов в президенты. Реализация решения Верховного суда Колорадо приостановлена до вынесения решения по апелляции, а если ее все же не последует — до 5 января. По данным The Hill, рассмотрение апелляции может занять недели, если не месяцы. Согласно правилам, после того как Трамп подаст апелляцию, Верховный суд США должен будет в течение 30 дней выработать свою позицию, а потом созвать закрытую конференцию и решить, будет ли он рассматривать это дело. Издание не исключает, что решение начать процесс может быть принято и в течение нескольких дней с учетом важности дела.

Чем опасно для Трампа решение Верховного суда Колорадо

Колорадо — относительно небольшой штат, который с 2016 года традиционно склоняется к поддержке кандидатов от Демократической партии. На выборах 2020 года разрыв в нем между Джо Байденом и Дональдом Трампом составил 13%. Колорадо дает победителю в штате девять из 270 голосов выборщиков; вероятнее всего, в 2024 году они также отойдут кандидату от демократов, а потому исключение Трампа из праймериз мало что меняет. В 2016 году он победил на выборах, проиграв в Колорадо.

Список кандидатов на праймериз и их партийная принадлежность должны быть подтверждены властями штата Колорадо самое позднее за 60 дней до самих первичных выборов, которые пройдут там 5 марта. Соответственно, окончательный вариант списка должен быть утвержден к 5 января, чтобы уже в этом месяце бюллетени были готовы и их начали рассылать избирателям, голосующим за границей. Скорее всего, полагает The Hill, имя Трампа будет в них фигурировать, поскольку списки будут утверждены еще до вступления решения Верховного суда штата в силу. Если же решение Верховного суда США по апелляции будет принято до марта, Трамп сможет участвовать в праймериз в Колорадо.

Наиболее серьезный риск для кампании Трампа заключается в том, что решение Верховного суда Колорадо создает прецедент, которому могут последовать другие штаты, если Верховный суд США подтвердит полномочия суда штата отстранять кандидата от праймериз. Аналогичные инициированным демократическими активистами иски были поданы в Миннесоте и Нью-Гэмпшире, но отклонены судами. В ноябре суд в Мичигане постановил, что Трамп может участвовать в праймериз на территории штата (сейчас дело на апелляции в местном Верховном суде). «По всей стране были поданы десятки таких исков, и около 18 из них были либо отклонены, либо отозваны истцом. Так что это действительно исключение», — цитирует CNN аналитика Эли Хониг.