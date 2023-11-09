Европарламент потребовал от ЕК пересмотреть запрет на машины россиян
Европарламент в своей резолюции призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян, поскольку «это дискредитирует цель и инструмент санкций».
В принятой резолюции евродепутаты призывают ужесточить санкции против России, однако обращают внимание на недостатки санкционного режима.
«[Европарламент] призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», — говорится в резолюции.
8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций. В них указывалось, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих.
Материал дополняется.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли