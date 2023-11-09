Европарламент потребовал от ЕК пересмотреть запрет на машины россиян

Европейские депутаты призывают ужесточить санкции против России, однако в уже действующем санкционном режиме видят «дискредитирующие» изъяны, которые касаются конфискации личных предметов у възжающих в ЕС россиян

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Европарламент в своей резолюции призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян, поскольку «это дискредитирует цель и инструмент санкций».

В принятой резолюции евродепутаты призывают ужесточить санкции против России, однако обращают внимание на недостатки санкционного режима.

«[Европарламент] призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», — говорится в резолюции.

8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций. В них указывалось, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих.

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