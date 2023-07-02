Австрия присоединится к европейской ПВО при сохранении нейтралитета

Почти 20 европейских стран объединились для создания европейской системы ПВО. Власти Австрии решили присоединиться к ним, чтобы обезопасить себя от «резко возросших» рисков ударов беспилотников и ракет

Карх Нехаммер (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield из-за «резко возросших» угроз в связи с полномасштабными боями на Украине, объявил в Twitter канцлер Карл Нехаммер.

«Sky Shield обеспечивает необходимую защиту нашего воздушного пространства для своевременного и эффективного отражения опасностей. В настоящее время ведутся переговоры о том, как Австрия может принять участие. Ясно одно: нейтралитет Австрии остается неизменным», — добавил он.

Вена должна и будет принимать меры предосторожности для защиты страны от риска атак беспилотников и ракет, говорится в пресс-релизе канцлера. Он там же подчеркнул, что ни одна европейская страна не в силах эффективно защищать свое воздушное пространство от «новых опасностей» в одиночку. Австрийский министр обороны Клаудия Таннер поприветствовала «важный шаг в истории» страны.

Проект Sky Shield создается совместными усилиями 17 европейских стран, включая Германию, Великобританию, Венгрию, Нидерланды, Швецию, Финляндию и др. В его рамках будут закуплены системы малой, средней и большой дальности, в том числе Iris-T немецкого производства, американские Patriot и американо-израильские Arrow-3. При этом Польша, Италия и Франция не присоединились к инициативе, Париж выступил за создание суверенной системы ПВО с использованием европейских вооружений.

Agence France-Presse (AFP) в июне отметило, что полномасштабные бои на Украине с широким применением беспилотников и ракет обнажили недостатки в противовоздушной обороне стран Европы. Агентство указало на значительное сокращение европейскими странами своего потенциала в ПВО после окончания холодной войны. В частности, только Франция расформировала восемь из девяти зенитно-артиллерийских полков



